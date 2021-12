Com dois gols de Denilson, Vitória vence jogo-treino contra o Atlântico

Foi só um jogo-treino, mas serviu para matar a saudade dos quase 3.600 torcedores que estiveram presentes nesta sexta-feira, 12, no Barradão, em Salvador, e assistiram ao Vitória vencer o Atlântico por 2 a 1, com dois gols de Denilson, no ensaio final antes da estreia na temporada.

O atacante, por sinal, caiu nas graças da torcida rubro-negra, que o apelidou de ‘Pernalonga’ e fez festa a cada jogada do jovem reforço.

Mancini escalou o Vitória com Fernando Miguel; Lucas, Kanu, Wallace e Bryan; Uillian Correia, Fillipe Soutto, Yago e Kieza; Neilton e Denilson.

Com o time espalhado em um 4-4-2, Neilton tinha liberdade para circular pelo campo e buscar o jogo. Já Denilson a todo momento trocava de posição com Kieza.

O K-9 não teve vida fácil. Sofreu com faltas, teve atuação discreta e ouviu a torcida pegar no seu pé a cada erro.

Nos primeiros minutos, o Rubro-Negro demorou para se encontrar e deu mostras do que pode ser um problema para a temporada: a lentidão dos zagueiros.

Faltou pouco para o Atlântico sair na frente. Em dez minutos, os visitantes chegaram com perigo pelo menos duas vezes, ambas em jogadas de velocidade por trás da zaga rubro-negra.

Aos poucos, o Vitória começou a tomar conta do jogo, principalmente com subidas de Bryan pela esquerda, e foi assim que saiu o primeiro gol.

Kieza sofreu falta na entrada da área, mas a bola sobrou para Bryan, que foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Denilson. O atacante subiu entre os zagueiros e testou para abrir o placar.

O segundo gol saiu só no segundo tempo. Neilton cobrou escanteio e Denilson teve tempo e espaço para dominar, chutar forte e dobrar sua conta. Também em cobrança de escanteio, o Atlântico descontou com Alan Jesus, mas não teve forças para buscar o empate.

Além do autor dos dois gols, o destaque do jogo-treino foi o lateral esquerdo Bryan. Curiosamente, ele só começou entre os titulares porque Juninho sofreu uma pancada no nariz durante o treino de quarta. Com a boa atuação, o reforço deve colocar uma dúvida na cabeça de Mancini.

Desfalque

O jogo-treino trouxe mais um desfalque para Mancini. Ramon, que entrou no lugar de Kanu, sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo ao tentar um voleio na área adversária e cair sob o próprio corpo.

O jogador passou por exames, mas até a noite de ontem não havia um diagnóstico mais detalhado sobre a contusão.

Caso o desfalque se confirme, o zagueiro se junta a Cleiton Xavier, Willian Farias, Josué, José Welison e Juninho, que atualmente estão no departamento médico do Leão.

A estreia oficial do Vitória será na terça, 16, às 21h45 (horário da Bahia), contra contra o Globo, no Barretão.

adblock ativo