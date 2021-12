Com discurso otimista, Vitória busca 'atropelar' Palmeiras e sair do Z-4

Adeclaração otimista do presidente Agenor Gordilho, logo após o empate com o Vasco, de que o Vitória iria “atropelar” o Palmeiras ainda repercute. Porém, ela em nada se assemelha ao sentimento do torcedor do time, que não vê o Leão vencer no seu estádio desde o dia 2 de agosto, quando bateu a Ponte Preta por 3 a 1, ainda pela 18ª rodada. Para piorar, a equipe está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 35 pontos.

Nesta quarta-feira, 8, às 20h45 (horário local), o time baiano recebe o Verdão com os reforços dos titulares Caíque Sá e Uillian Correia para tentar sair do Z-4. Para isso ocorrer, precisa vencer o Alviverde e torcer para que o Sport não vença o Botafogo em casa, às 20h (da Bahia), na Ilha do Retiro. Apesar dos retornos o time terá o desfalque do seu artilheiro. Neilton, pelo terceiro amarelo, está suspenso e não joga.

Alguns fatores ajudam a entender a autoconfiança do Leão. Um deles é a volta de Correia após cumprir suspensão. Ele lidera a equipe em número de roubadas de bola. São 39 no total no campeonato. E, além disso, há outro fator que torna o jogador indispensável entre os titulares: é quem mais acerta passes na equipe, com 920 toques certos no total.

A equipe volta a contar também com o velocista Caíque Sá. O lateral direito ficou de fora da última partida por conta de uma entorse no tornozelo. Recuperado, ele deve voltar aos 11 iniciais. O retorno do defensor é também motivo de comemoração. Ele é o terceiro maior ladrão de bolas do time, com 31 desarmes.

Os desfalques do time paulista são mais motivos para dar esperança aos rubro-negros. Quatro dos seus principais jogadores não atuam, incluindo três atacantes de ofício. Willian, por conta de uma lesão, Deyverson, suspenso, além de Mina e Borja, convocados pela seleção colombiana.

Apesar disso, também não faltam razões para desconfiança. Afinal, o time não vence o Palmeiras há sete jogos. A atual sequência é de cinco derrotas – no 1º turno, os paulistas venceram por 4 a 2.

Soma-se a isso as seis rodadas seguidas sem triunfos: a última vitória foi contra o Botafogo, fora de casa, na 26ª rodada da competição.

Apesar disso, Correia parece saber os caminhos para alcançar o sucesso contra o time paulista: combater a tensão. “A gente tem que lutar contra a ansiedade. Sabemos que a torcida está do nosso lado e sempre nos apoiando. Porque, às vezes, se a bola não entra nos 10, 20 primeiros minutos, a gente acaba se afobando um pouco. A gente fez jogos bons aqui dentro e um detalhe ou outro tem feito a diferença. Nós não podemos deixar esse detalhe que acontece dentro do Barradão fazer a diferença, que é a ansiedade. Isso não pode existir mais. Vamos fazer com que o Barradão seja desconfortável para os adversários”, comentou.

Juninho é dúvida

O lateral esquerdo Juninho segue como dúvida para a partida. Apesar de estar entre os relacionados para o jogo, o atleta ainda espera o resultado dos exames para saber se tem ou não lesão na coxa.

