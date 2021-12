Com Dinei vetado, Ney Franco faz mistério para o clássico

O técnico Ney Franco não vai contar com o atacante Dinei para o primeiro clássico das finais do Campeonato Baiano, marcado para o próximo domingo, 6, na Arena Fonte Nova. O atleta chegou a treinar em campo na quinta-feira, 3, mas ainda não se recuperou das dores no abdômen e foi vetado do duelo.

Com isso, Souza será mantido no time titular, assim como na partida contra o Vitória da Conquista, e fará a primeira partida contra seu ex-clube. Também dúvida para o duelo por conta de problemas médicos, Marquinhos foi liberado e relacionado para o confronto.

O treinador rubro-negro, no entanto, comandou um treino fechado no Barradão e escondeu a equipe que vai iniciar o duelo. Na única parte dos treinamentos que a imprensa teve acesso, Ayrton e José Welison calibravam a pontaria em cobrança de bola parada.

Os atletas farão neste sábado, 5, a última atividade antes do duelo. Se Ney Franco mantiver a equipe que bateu o Conquista, com Juan retornando à lateral esquerda e Welison no meio campo, o Vitória deve começar o clássico com Wilson; Ayrton, Matheus Salustiano, Rodrigo Defendi, José Welison, Cáceres, Mauri e Hugo; William Henrique e Souza.

