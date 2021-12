Com desfalques, Vitória visita o Grêmio em duelo para se afastar do Z-4

Ainda sob comando do treinador interino João Burse, o Vitória entra em campo diante do Grêmio, neste domingo, 12, às 19h, na Arena do Grêmio, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este é o segundo jogo em que o comandante do time sub-23 estará à frente da equipe principal do Leão.

Para este importante duelo, o técnico do Leão não poderá contar com o volante Arouca, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O capital William Farias, vetado pelo departamento médico, também está fora do embate.

Por causa destas ausências, Burse promoverá o retorno do jovem Ramon ao time titular. O polivalente jogador vai formar uma trinca de volantes ao lado de Meli e Fillipe Soutto para reforçar a marcação da equipe rubro-negra.

Time reserva

Já do lado do time gaúcho, o técnico Renato Portaluppi vai utilizar um time totalmente reserva diante do Vitória, por conta dos jogos decisivos na Copa do Brasil e Taça Libertadores da América. A dupla de ataque formada por Marinho e Jael está confirmada no embate em Porto Alegre.

Com 19 pontos, o Vitória é o atual 14ª colocado no Brasileirão, enquanto que o Grêmio tem 30 pontos e está na 4ª posição.

