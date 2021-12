Com desfalques, Vitória retorna aos trabalhos após folga do Natal

Ainda bastante desfalcado, o Vitória retornou às atividades na manhã deste sábado, 26, no CT Manoel Pontes Tanajura, após folga de Natal dos atletas. O Leão só volta a campo no dia 3 de janeiro de 2021, quando encara o Operário-PR, no Barradão, pela 32ª rodada do Brasileirão Série B.

O atacante Alisson Farias, o goleiro Ronaldo e os laterais Léo Morais e Van ficaram entregues ao departamento médico. Enquanto isso, ainda se recuperando de um edema na posterior da coxa, o atacante Vico apenas deu voltas em torno do campo.

Já o restante do grupo, sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, fizeram um trabalho tático de confrontos individuais, duplas e trios. Em seguida, o comandante do Leão aplicou outro tático por zona de atuação. Por fim, os atletas exercitaram a parte técnica com exercícios de finalização.

O elenco do Vitória volta ao batente neste domingo, 27, na Toca do Leão, onde seguirá intensificando os trabalhos para o confronto contra o time paranaense.

adblock ativo