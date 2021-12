Com desfalques, Vitória promove jogador da base para duelo contra o Treze-PB

Podendo encaminhar sua classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste, o Vitória recebe o Treze-PB, na tarde deste domingo, 4, às 18h, no estádio do Barradão, em Salvador.

Para o duelo, o técnico Rodrigo Chagas não poderá contar com o quarteto de volantes composto por Guilherme Rend, Fernando Neto (lesionados) e Gabriel Bispo e João Pedro (suspensos). Com os desfalques, o comandante promoveu uma surpresa na delegação que se concentra na chácara Vidigal Guimarães.

O escolhido foi volante Lucas Barreto, de 20 anos, que, pela primeira vez, será integrado ao elenco principal do clube, no entanto, deve começar a partida no banco de reservas.

Provável escalação:

Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Marcelo Alves, Pedrinho, Cedric, Maycon Douglas, Alisson Farias, Deivid, Vico, Samuel

