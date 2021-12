Com desfalques, Vitória encara Sampaio Corrêa pelas quartas do Nordestão

Sem muito tempo e motivo para comemorar o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro, o Vitória já troca suas atenções para a Copa do Nordeste - competição a qual não entra em campo há 7 semanas e um dia, desde a vitória sobre o Globo, ainda pela fase de grupos, por 3 a 1.

Agora pela quartas de final da competição regional, o Leão entra em campo em confronto diante do Sampaio Corrêa. A partida de ida acontece na noite desta quarta, às 19h15, em São Luís, no Maranhão.

O triunfo nesta quarta deixa encaminhada a vaga nas semifinais da competição. O jogo de volta, no Barradão, acontece na próxima semana.

Vagner Mancini não divulgou a lista de relacionados para o duelo. Mas já se sabe que o time tem, ao menos, três desfalques, já que Aderllan e Lucas Fernandes não foram regularizados na Copa do Nordeste, e Wallyson já disputou a competição pelo ABC. Nesta terça, 15, além de coletivo, o grupo realizou um treino de bolas paradas e fechou o dia com um recreativo.

Recorrer ao elenco

Para suprir as carências e armar um time capaz de conseguir um resultado favorável, o comandante rubro-negro precisa encontrar peças no elenco. E, para isso, jogadores polivalentes são bem-vindos.

Um deles, José Welison, revelou nesta terça, em entrevista coletiva, que não prefere atuar improvisado na lateral-direita, como vem acontecendo nos últimos jogos. “Não me vejo como lateral, prefiro volante mesmo, sou volante de origem”, afirmou.

Porém, ele ressaltou também, que o mais importante é ajudar o time, seja qual for a posição. “Isso pra mim é bom, ter uma função a mais na equipe e sempre ajudando o clube. A função que Mancini colocar pra mim, estou tranquilo.“

Velho conhecido

Se os desfalques são uma preocupação para Mancini, o conhecimento do adversário certamente não é. O atacante André Lima, hoje vestindo as cores do Leão, já fez parte do elenco do Sampaio Corrêa, em 2006, e afirmou conhecer bem o time e o ambiente que o Vitória vai encarar nesta quarta.

“Conheço muito bem. Tive bons momentos, fui vice-campeão, artilheiro também”, disse o camisa 99.

André Lima, que marcou gol no seu retorno ao time titular, no último domingo, revelou, ainda, uma dívida pessoal com o adversário desta noite.

“Para mim é uma honra e uma dívida que eu tinha pessoal, como eu tinha com o Vitória quando me lesionei. Vai ser uma enorme satisfação voltar para aquela cidade, rever amigos, rever aquele clube que tanto me ajudou, mas temos que pensar na Copa do Nordeste. É difícil, mata-mata, e estamos jogando para sermos campeões. Não tem outro jeito de ser”.

Rival em baixa

Se as coisas não vão bem para o Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, para o Sampaio Corrêa, que disputa a Segunda Divisão, a situação é ainda pior.

Na 17ª colocação, a equipe vem de quatro jogos sem vitória, no certame nacional, sendo 3 derrotas e um empate. Com 4 pontos conquistados, o Sampaio figura na zona de rebaixamento. O time vem, inclusive, de um revés diante do CRB, quando atuou perante sua torcida, pela 5ª rodada da Série B do Brasileiro.

Entre poupar titulares ou escalar o time principal, Mancini terá a chance de testar a força do grupo para o restante da temporada e fazer com que, no final, o Vitória saia vencedor.

