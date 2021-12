Com desfalques, Ney Franco comanda treino secreto na Toca

O técnico Ney Franco fez mistério e evitou deixar vazar informações da preparação para o Ba-Vi decisivo do próximo domingo, 13, às 16h, em Pituaçu. O comandante rubro-negro dirigiu um treino com os portões fechados nesta quinta-feira, 10, e não contou com três atletas durante as atividades.

Liberados para a disputa da final do Campeonato Baiano Sub-20, o lateral Euller e o volante Marcelo atuaram pelo time da base e perderam o título para o rival nesta quinta. Além deles, Juan, que havia se ausentado dos treinos de quarta, 9, permaneceu na academia realizando atividades físicas e não participou dos trabalhos com bola junto com os companheiros.

O goleiro Wilson comentou que o grupo está determinado para reverter a vantagem de um gol que o Bahia tem para o segundo jogo e destacou que o treino secreto desta quinta foi útil para o time. "Estamos focados, trabalhando com empenho, e hoje realizamos mais um bom treinamento", declarou o capitão rubro-negro.

Os atletas se reapresentam nesta sexta, 11, para mais uma atividade de preparação para o duelo, outra vez sem o acesso da imprensa.

