Com desfalques, Mancini faz testes no time que pega o Fla

São muitos os desfalques para a despedida do Vitória no Brasileirão desta temporada. Sem Tréllez, Wallace e Geferson, o técnico Vagner Mancini testou nesta sexta-feira, 1º, pela manhã, os prováveis substitutos que devem começar jogando neste domingo, 3, às 16h (da Bahia), contra o Flamengo, no Barradão.

O treinador ainda deve ter que encontrar um substituto para a provável ausência do atacante David, que está lesionado e dificilmente conseguirá retornar a tempo para o jogo deste domingo.

Para ficar na Série A

Com 43 pontos, na 15ª colocação, o Leão precisa vencer para não depender de outros resultados e permanecer na Série A do Brasileiro.

Para Uillian Correia, apoio da torcida é fundamental neste momento. “Tenho certeza que o torcedor vai lotar o Barradão no domingo para a gente conquistar o nosso objetivo. Desde que a gente começou, frisei isso: ficar na Série A“.

