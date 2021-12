Com desfalques e com André Lima, Vitória faz tático

No treino tático que comandou na tarde desta quinta-feira, 18, no gramado do Barradão, o técnico Caio Júnior teve três desfalques: o goleiro Wilson, o volante Michel e o atacante Dinei.

Enquanto Wilson precisou ir a Florianópolis para resolver uma pendência com o Figueirense, seu ex-clube, Michel e Dinei foram poupados pelos médicos rubro-negros.

Contudo, o trio deverá participar normalmente do clássico do próximo domingo, 21, contra o Bahia, pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova.

Em lugar dos três atletas ausentes, Caio Júnior utilizou Gustavo, Edson Magal e Rômulo entre os titulares. O time, então, foi formado por Gustavo; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Danilo Tarracha; Edson Magal, Cáceres, Escudero e Renato Cajá; Maxi Biancucchi e Rômulo.

O comandante rubro-negro promoveu uma atividade em campo reduzido e trabalhou com foco nas jogadas de transição entre a defesa e o ataque.

André Lima treina - Já incorporado ao elenco, o novo atacante do Leão, André Lima, participou normalmente da atividade. O jogador, no entanto, ainda não foi regularizado e não jogará o Ba-Vi.

adblock ativo