Com defesa x ataque, Vitória tenta calibrar setor ofensivo

Mantendo contra o Fluminense, neste domingo, 10, a estratégia de jogar com a defesa bem postada e apostando em contra-ataques, o treinador Vagner Mancini apostou num treino para ‘calibrar’ a parte ofensiva da equipe.

De acordo com a assessoria de imprensa, teve até desafio entre os finalizadores com os defensores, o que tornou a disputa mais intensa.

No final das contas, quem ‘ganhou’ foi quem vem segurando as pontas há mais tempo – a zaga. Ponto para Wallace e Kanu, que comemoraram bastante após o treino.

Em recuperação, o meia Carlos Eduardo, correu em volta do campo, e o atacante André Lima continuou com o trabalho de transição. O volante Willian Farias fez fisioterapia.

De olho no Flu

Quem falou com propriedade sobre o confronto foi Neilton. O atacante, que fez sua estreia pelo Vitória justamente contra o time do Rio de Janeiro, no início do campeonato, lembrou que essa é uma equipe bastante rápida.

“Vai ser um jogo difícil. O Fluminense é um time veloz, com jogadores rápidos, e ainda tem o artilheiro do campeonato. Temos que estar concentrados para conquistar as vitórias dentro de casa também, porque é importante”, disse o jogador.

O Leão tem 25 pontos e está na 16ª posição na tabela.

