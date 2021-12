Com defesa desfalcada, Ney Franco desenha time para domingo

Uma coisa já é certa no sistema defensivo do Vitória: os zagueiros Kadu e Victor Ramos, titulares absolutos nesta temporada sob o comando de Ney Franco, não permanecerão no clube após o final do campeonato.

O primeiro já tem pré-contrato com uma equipe do futebol europeu e o segundo não terá o contrato de empréstimo renovado.

E no treino desta quinta-feira, 5, o comandante rubro-negro já não pôde contar com a dupla. Victor Ramos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, foi liberado pela diretoria e não esteve na Toca do Leão. O time participou de um treino reduzido com Renato Santos ao lado de Kadu.

Na lateral direita, outra ausência. Ayrton embarcou para São Paulo para acompanhar o trabalho de parto da esposa e ainda não foi confirmado para o duelo. Com isso, Luiz Gustavo atuou na posição durante as atividades.

Recuperado de lesão na coxa direita, Marcelo retomou a posição de volante, enquanto Michel voltou para o time reserva.

Com 58 pontos, o Vitória ocupa a sexta posição e precisa de uma combinação de resultados para garantir a vaga na Libertadores de 2014. O duelo com o Atlético-MG está marcado para o próximo domingo, 8, no estádio Independência.

