Com contrato perto do fim, Maxi é sondado por clube paulista

Destaque do Vitória no Campeonato Brasileiro, o atacante Maxi Biancucchi está perto de encerrar o contrato no rubro-negro e é especulado para reforçar o Palmeiras em 2014. O vínculo do argentino com o Leão termina no fim desta temporada e ele já pode assinar um pré-contato com outra equipe.

No entanto, o próprio jogador disse que aguarda um posicionamento da diretoria do Vitória para ouvir propostas de outras equipes. O gringo disse que ainda não foi procurado pelo clube, mas a prioridade ainda é a renovação.

De acordo com o Lancenet, Maxi é um dos nomes que interessa ao Palmeiras para compor o elenco no ano do centenário, mas ainda está sendo observado.

O que pode facilitar a negociação é o fato do seu empresário, Régis Marques, ter boa relação com o clube alviverde - Eguren e Mendieta, atualmente no clube paulista, também trabalham com o agente.

Maxi Biancucchi chegou ao Vitória no início da temporada e foi uma das peças fundamentais no título do Campeonato Baiano deste ano. O atacante marcou oito gols no Brasileirão e atualmente se recupera de um problema muscular na panturrilha que o tirou de combate desde o dia 15 de setembro.

adblock ativo