Com coletivo-tático, Vitória realiza último treino em 2020

O Vitória realizou nesta quarta-feira, 30, no CT Manoel Pontes Tanajura, o último treinamento do ano de 2020. O grupo rubro-negro terá folga nesta quinta, 31, e retorna aos trabalhos na sexta, primeiro dia de 2021. A preparação visa o confronto contra o Operário-PR, no próximo domingo, 3, no estádio Manoel Barradas, válido pela 32ª rodada do Brasileirão Série B.

Sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, o elenco do Vitória participou de um coletivo-tático na Toca do Leão, onde foram passadas estratégias ofensivas e defensivas. Ao logo da atividade, o treinador fez alguns ajustes de posicionamento e, nos minutos finais, deixou a bola rolar para observar o que foi aplicado.

Os jogadores que não participaram do coletivo, fizeram um treino à parte com o assistente Flávio Tanajura. Os goleiros César, Yuri, Lucas Arcanjo e João Cabral, do sub-20, completaram a manhã com um treino específico, comandado pelos preparadores Luciano Júnior e Itamar Ferreira.

Na 15ª posição, com 36 pontos, o Vitória tem apenas um ponto a mais do que o Náutico, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Por isso, o confronto diante do time paranaense, no domingo, se torna fundamental para a permanência do clube na Segundona, além de ajudar o técnico Rodrigo Chagas a iniciar os trabalhos com o pé direito, após ser efetivado na equipe principal.

adblock ativo