Com coletivo na Toca, Vitória segue preparação visando o Atlético-GO

Debaixo de muito sol, o Vitória deu sequência neste domingo, 22, na Toca do Leão, à preparação visando o duelo contra o Atlético-GO. O confronto marca a estreia do treinador Geninho no comando técnico do Leão.

Em seu terceiro treinamento pelo Rubro-Negro, o técnico promoveu um coletivo entre os atletas e ficou no centro do gramado pedindo intensidade aos jogadores. Na atividade, o time com colete verde venceu por 4 a 2, gols de Jordy e Anselmo Ramon, duas vezes cada. Thiaguinho e Felipe Garcia descontaram.

Para o confronto diante dos goianos, vices líderes da Série B, o comandante Rubro-Negro terá o retorno do volante Lucas Cândido e o meia Felipe Gedoz, que cumpriram suspensão diante do São Bento. As baixas ficam por conta do zagueiro Everton Sena, com lesão na posterior da coxa, e o lateral Van, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A preparação se encerra nesta segunda-feira, 23, no turno da tarde, quando os atletas darão início à concentração na chácara Vidigal Guimarães.

