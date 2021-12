Com clássicos à vista, Vitória busca foco no duelo com Flu de Feira

Oficialmente, o Vitória está mais preocupado com o jogo de quarta-feira, 5, contra o Fluminense de Feira, pela primeira fase do Campeonato Baiano, do que com outras partidas.

Mas, quando se tem a confirmação de mais dois Ba-Vis – pelas semifinais da Copa do Nordeste – é inevitável que o assunto fique escondido.

Que o diga Zé Welison. O volante não se manifestou sobre o primeiro duelo com o rival, neste domingo, pelo Baiano. Mas deu a entender que gostou das semifinais com clássicos no Nordestão, com o Ba-Vi de um lado, e o pernambucano entre Sport e Santa Cruz do outro.

“Agora que a competição ficou boa. Chegamos à semifinal e é clássico lá e clássico cá. Esse é um momento importante para a equipe, temos que aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível”, disse o prata-da-casa.

Welison, que vem de uma boa temporada, se mostrou ainda mais valioso ao fazer o gol da vitória sobre o River-PI, no domingo. O jogador acredita que pode marcar mais, e a meta é chegar à área.

“Meu foco não é atuar de segundo volante, primeiro volante, é chegar à área e finalizar sempre que possível. É melhorar cada dia mais, caprichar nos passes e nas assistências”, disse o volante.

Uma outra característica de Zé Welison é a versatilidade. Logo que estreou na temporada, voltando de uma lesão, atuou como lateral direito. Perdeu o posto para Patric e agora, como volante, briga pela titularidade com Willian Farias e Uillian Correia. Para ele, a disputa é saudável.

“Comecei na lateral direita para ajudar, e quero sempre ajudar da melhor forma possível. Depois, voltei como volante porque Argel me deu confiança. A tendência é a gente crescer”, disse.

Preparação

Tudo indica que Argel vá, mesmo, utilizar uma equipe reserva ou mista para o jogo desta quarta. Na tarde desta segunda, 3, os titulares que jogaram neste domingo ficaram na academia. No final do treino, correram ao redor do campo. Os reservas trabalharam com bola, com foco nas finalizações. Dátolo e Pisculichi não participaram das atividades e fizeram treinamento à parte.

