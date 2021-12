Com casa cheia, Vitória recebe o Corinthians em busca do G-4

Depois de um ensaio com mais de 100 rubro-negros recepcionando a delegação do Vitória no aeroporto na segunda-feira, 28, o coro será engrossado para valer no Barradão no próximo domingo, 3. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos em apenas dois dias e os torcedores devem lotar a Toca para empurrar o Leão.

O time vai receber o Corinthians no próximo domingo, 3, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, sonhando com a real possibilidade de uma vaga na Libertadores de 2014. Faltando sete jogos para o fim do torneio, o rubro-negro ocupa a sétima posição, com 47 pontos - apenas cinco distante do G-4 - e vive uma fase de lua de mel com o seu torcedor.

O adversário, por sua vez, chega a Salvador pressionado pela campanha no Brasileirão. Apesar de ter a melhor defesa da competição (com 19 gols sofridos), o alvinegro tem o segundo pior ataque do nacional e balançou as redes adversárias 24 vezes. Números piores somente aos do lanterna Náutico, com 20 tentos marcados.

Apesar de manter campanhas opostas no campeonato, o Vitória tem um tabu a quebrar neste domingo: o Leão não bate o Corinthians há nove anos. O último triunfo rubro-negro ocorreu nas quartas de final da Copa do Brasil, em 2004, ano que teve o Santo André como campeão. Em Campeonatos Brasileiros, o tabu é ainda maior. O Vitória não bate o alvinegro há 17 anos atuando em Salvador.

Vitória

O técnico Ney Franco não vai poder contar com a sua dupla de zaga titular (Kadu e Victor Ramos) por motivo de suspensão. O coringa Luiz Gustavo e Renato Santos serão os responsáveis pelo miolo da defesa.

Em contrapartida, o time terá o retorno do volante Marcelo, que ficou fora da partida contra o Fluminense por conta de uma contusão, mas treinou normalmente durante a semana. Com isso, Michel retorna ao banco de reservas.

Poupado de um treino no meio da semana, Escudero também foi relacionado para o duelo. O compatriota do meia, Maxi Biancucchi, continua sendo baixa na equipe. No entanto, o atacante já faz treinos físicos e deve reforçar o time nas próximas rodadas.

Corinthians

O atual campeão mundial chega à capital baiana com desconfiança de sua torcida. O técnico Tite, que balançou no cargo há algumas semanas, fez algumas mudanças na equipe para o confronto deste domingo.

O lateral Fábio Santos segue fora da equipe e Alessandro será mais uma vez improvisado do lado esquerdo. Diego Macedo não participou do treino de sexta por conta de uma gripe, mas foi relacionado e deve permanecer na ala direita.

Romarinho, antigo xodó e, hoje, um dos mais criticados pela torcida, retorna ao time depois de cumprir suspensão na última rodada. O camisa 31 vai formar o sistema ofensivo no meio campo, municiando Renato Augusto, que atuou como centroavante e agradou a comissão técnica.

Apontado como vilão pela eliminação na Copa do Brasil, Alexandre Pato será opção no banco de reservas.

