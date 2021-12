Com casa cheia, Vitória fica no empate com o Corinthians

Sob o olhar de mais de 36 mil espectadores, Vitória e Corinthians até fizeram um jogo movimentado na tarde deste domingo, 3, mas não saíram do empate em 1 a 1, no Estádio do Barradão, em Salvador, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom pra nenhuma das duas equipes: enquanto o Leão mantém a distância para o grupo que se classifica à Libertadores, o Timão ainda teme o fantasma do rebaixamento.

No primeiro tempo, os dois times apostaram nas jogadas em velocidade, mas as poucas oportunidades criadas não foram sufucientes para tirar o zero do placar. Os torcedores de Corinthians e Vitória presentes no Barradão só puderam comemorar gols na etapa final. Os visitantes saíram na frente com o tento marcado por Guilherme, mas os donos da casa chegaram ao empate, minutos depois, com o atacante Dinei.

Com o resultado, o time baiano foi aos 48 pontos, mas caiu uma posição na tabela de classificação (da sexta para a sétima), ficando a cinco pontos do G4. Já o Corinthians, que agora soma 15 empates no Brasileirão, chegou aos 42 pontos (seis a mais que o Vasco, primeiro na zona da degola) e subiu da 12ª para a 11ª colocação.

Na próxima rodada, a 33ª, o Vitória vai até Campinas, em São Paulo, encarar a equipe da Ponte Preta, que luta para fugir do fantasma do rebaixamento. O jogo será no Moisés Lucarelli, no próximo domingo, 10, às 16h (horário de Salvador). No mesmo dia, um pouco mais tarde, às 19h30 (horário de Brasília), o time do Corinthians recebe o Fluminense, no Estádio da Fonte Luminosa, na cidade de Araraquara.

<GALERIA ID=18727/>

Sem gols

Enquanto os visitantes buscavam um triunfo para manter a distância da zona de rebaixamento, o Leão entrou em campo na tarde deste domingo para tentar manter vivo o sonho de uma vaga na Libertadores do ano que vem. Com campanhas diferentes no campeonato, mas buscando alcançar seus objetivos na reta final, as duas equipes fizeram um jogo movimentado no primeiro tempo, mas faltou o gol.

Os donos da casa tentaram imprimir velocidade nas jogadas de ataque, mas viram o time adversário criar a primeira boa oportunidade do jogo logo nos primeiros minutos da partida. Após receber passe de Edenilson, Romarinho arriscou da intermediária, e a bola passou com perigo perto do gol defendido por Wilson. Depois, aos 14 minutos, o timão chegou mais uma vez: Edenilson cruzou na área, a bola passou pela defesa do Leão e sobrou para Renato Augusto, que chutou de primeira, mas viu o Wilson segurar firme.

Em ritmo acelerado, a partida seguia lá e cá. O Vitória teve duas boas oportunidades com o lateral Ayrton: na primeira delas, aos 21', o jogador arriscou da intermediária, mas o goleiro Walter ficou com a bola; na segunda, seis minutos depois, cobrou falta da entrada da área e viu a bola passar sem perigo ao gol defendido por Walter, que só observou.

Aos 34 minutos, por pouco o time visitante não marca. Depois do cruzamento de Romarinho na área, a bola passou por Émerson, desviou em Cajá, passou pelo goleiro Wilson, e, na hora certa, Marcelo salvou em cima da linha. Pelo lado rubro-negro, Ayrton cruzou na área buscando Dinei, mas a bola foi forte demais, e Walter segurou.

Empate não foi bom pra nenhuma das equipes (Foto: Eduardo Martins | Ag. A Tarde)

Gols saem, mas empate persiste

Para o segundo tempo, as equipes voltaram sem alterações, e, assim como na primeira etapa, permaneceram com as jogadas em velocidade. Foi em uma delas que a equipe paulista chegou ao primeiro gol: logo aos sete minutos, após escanteio cobrado por Douglas, Romarinho cabeceou, Wilson defendeu, mas deu rebote. Na sobra, Guilherme só teve o trabalho de empurrar para a rede: 1 a 0.

Em desvantagem, o técnico Ney Franco decidiu fazer duas alterações de vez: colocou William Henrique no lugar de Marcelo e substituiu Renato Cajá por Euller. As mudanças surtiram efeito, e o time baiano chegou ao empate minutos depois. Marquinhos tabelou com Juan, foi na linha de fundo e cruzou. Na área, Dinei subiu sem marcação e, de voleio, desviou para o gol, empatando o jogo: 1 a 1.

O gol fez a torcida do Leão se inflamar nas arquibancadas, e os donos da casa passaram a pressionar a equipe adversária em busca da virada, sobretudo com as investidas de Marquinhos, Escudero e Dinei. No entando, foi a equipe alvinegra quem quase ampliou aos 31 minutos: após levantamento de Émerson, Pato (que havia entrado no lugar de Romarinho) apareceu na área e cabeceou no travessão. No rebote, o atacante arriscou novamente, mas Wilson salvou o time da casa.

Quatro minutos depois, veio a resposta do Leão: Escudero levantou bola na área, em cobrança de falta, Renato Santos apareceu livre de marcação, mas desviou por cima da meta, perdendo boa chance de virar o jogo na última grande oportunidade da partida.

Veja os gols

&

Alan Tiago Alves Com casa cheia, Vitória fica no empate com o Corinthians

adblock ativo