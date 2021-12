Com casa cheia, Sub-20 do Vitória começa decisão contra Galo

A expectativa em torno de como ficará o plantel do Vitória para a temporada 2013 está agora em segundo plano: as atenções da torcida rubro-negra estão voltadas para o time Sub-20, que está na final da Copa do Brasil.

O Leãozinho, que já está garantido na Copa Libertadores no próximo ano, começa a decidir o inédito título nacional na noite desta terça-feira, 11, no Barradão, e deverá ter o apoio massivo da sua torcida.

Para atrair a multidão vermelha e preta, a diretoria do clube cobrou R$5,00 pelos ingressos. A expectativa é de casa cheia.

Em campo, a julgar pelo que esboçou nos últimos dias, o técnico Carlos Amadeu deverá começar a partida com time formado por Gustavo; Dimas, Josué, Clayton e Mansur; Edson Magal, Gabriel Soares, Mauri e Arthur Maia; Alan Pinheiro e Willie.

A grande decisão acontecerá no próximo sábado, 15, na Arena Jacaré, em Sete Lagoas-MG. Não tomar gols no Barradão poderá ser fundamental para que o time baiano fique com a taça.

