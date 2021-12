Com carinho até de tricolor, Vitória pega CRB neste sábado

Mesmo sabendo que o time só embarcaria às 11h, dona Dejamira já estava de plantão no aeroporto às 8h30 desta sexta-feira, 23, para abençoar a viagem da delegação rubro-negra para Maceió, onde enfrenta o CRB, neste sábado, 24, às 16h30 (horário baiano), pela Série B. A torcedora tem dúvidas sobre sua idade, mas não esquece ninguém no Leão. "Ô, meu filho, tenho 68… Não, espere. É 69. Vim porque Mancini, Rhayner, Escudero, Jorge Wagner e todos os outros precisam de incentivo. Venceremos por 2 a 1: um de Rhayner e outro de pênalti, do argentino", disse.

Dejamira foi uma entre os cerca de 50 torcedores que apareceram para saudar a equipe. Com roupa social, mas com a camisa do Vitória no cangote, Igor Galvão não abriu mão de incentivar os jogadores. "Já fui no trabalho, mas avisei que daria uma saidinha até o aeroporto para ver meu Leão antes do jogo. É hora de todos apoiarem nesta reta final. Somos apenas um", afirmou.

No meio da galera, teve até tricolor tirando foto com os atletas rubro-negros. Um torcedor do Bahia se arriscou a posar para uns cliques com Rhayner, mas escapou na hora de falar com a imprensa.

"Se for sincero, vale incentivo de todos os lados", disse, aos risos, o meia-atacante, que já atuou no arquirrival. "É bom quando agradamos a todos, incluindo a torcida do Bahia. Isto é mais um gás para que, na volta, outra recepção seja feita após um triunfo em Alagoas. Não será fácil, mas queremos trazer estes três pontos na mala", acrescentou.

Nem o técnico Vagner Mancini segurou o riso ao avistar uma camisa tricolor no meio da recepção. "Não esperava por isso, né? Mas a torcida do Vitória já imaginávamos aqui nos recepcionando. Ganhamos um incentivo a mais com esta torcida comparecendo no embarque. Sentimos que o momento é bom e queremos retribuir de qualquer forma. Sabemos que será difícil, mas o objetivo é vencer para nos mantermos focados no título", declarou Mancini.

Caravanas

Enquanto Cosme aguardava sua vez para conseguir uma fotografia com o meia Escudero, sua carteira guardava uma passagem para Maceió. O torcedor estava com viagem marcada para a noite desta sexta, de ônibus, para a capital alagoana. Caravana é o que não falta para prolongar o incentivo demonstrado no aeroporto. Uma turma de rubro-negros do bairro soteropolitano de São Caetano iria nesta sexta para um pernoite em Aracaju, com o objetivo de seguir neste sábado para Alagoas.

Teve gente, inclusive, que preferiu ir antes para receber o time lá. Boa parte do grupo Rubro-Negros de Fé, composto por aproximadamente 20 integrantes, está em Alagoas desde quarta-feira. Para alguns, é importante reconhecer o território, principalmente as belas praias.

Mesmo suspensa em todos os estádios nacionais devido a episódios de violência, a torcida a organizada Os Imbatíveis também não deixará de ir para o Rei Pelé à paisana. Tinha previsão de viajar em dois ônibus nesta sexta, com cerca de 100 pessoas. "Estamos suspensos, mas não vamos abandonar o clube nesta reta final. Não levaremos bandeiras nem faixas, mas vamos incentivar muito", contou o presidente Gabriel Oliveira.

Escalação definida

Jorge Wagner, e não Flávio, está confirmado no lugar do suspenso Pedro Ken. "Muito por conta da equipe que vamos enfrentar. O CRB é um time experiente. Flávio é um atleta jovem e ajudaria, mas a entrada de Jorge nos dá sustentação maior, pela experiência, e também porque ele tem entrado bem nas partidas", explicou o técnico Vagner Mancini.

Apesar de atuar em 16 partidas da Série B, o meia de 36 anos só iniciou quatro delas. O Leão não venceu com Jorge Wagner entrando de primeira; perdeu três e empatou uma. Euller substitui o suspenso Diego Renan na ala esquerda.

