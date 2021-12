Com 'caras novas', Vitória recebe Macaé no Barradão

Robert precisou de apenas cinco minutos para fazer o que chamou de "gol de sua vida", ao estrear na goleada de 4 a 1 do Vitória sobre o Bahia, em 4 de julho, no Barradão, pela Série B. Imagine como ele encara a primeira oportunidade como titular, nesta terça-feira, 28, contra o Macaé, em casa, às 19h30.

Com a suspensão de Elton, Robert finalmente vestirá a camisa 9 do Leão e poderá atuar durante os 90 minutos tão desejados. Resta saber se será o novo "jogo de sua vida".

Contratado no fim de junho, o centroavante baiano atuou em quatro jogos, mas os minutos em campo somados não dão uma partida completa. Ao todo, são 60 minutos.

No Sampaio Corrêa, ele tinha participado de seis duelos nesta Série B, sempre como titular, somando 519 minutos. Assinalou seis gols e era o maior goleador da competição. Desde a transferência, foi ultrapassado por quatro atletas na artilharia. Eles têm oito gols, um a mais.

Bem diferente da empolgação demonstrada ao marcar no Ba-Vi, Robert prefere destacar a importância de um triunfo do Leão nesta terça, independentemente de ele fazer gol. Na sua opinião, as próximas duas partidas serão cruciais para brigar pelo título da Segundona.

"Tivemos uma derrota fora de casa (por 2 a 1, contra o Náutico, sábado). Deixamos de ganhar pontos preciosos num confronto direto, mas temos dois jogos em casa e podemos chegar à liderança do campeonato. O importante mesmo é vencer. É meu primeiro objetivo", afirmou antes do treino desta segunda, 27, que o confirmou na escalação.

Elton

Com um time formado, o técnico Vagner Mancini tem sido cauteloso ao encaixar os novos contratados entre os titulares. Artilheiro do time na Série B com cinco gols, Elton ficou entre os onze em todos os 14 jogos. Após o receio do técnico de tirá-lo, a oportunidade é boa para colocar Robert no lugar do titular que foi expulso.

O mesmo vai acontecer com o volante Marcelo Mattos e o zagueiro Kadu, que conseguiu uma chance relâmpago para estrear por causa da suspensão de Guilherme Mattis pelo terceiro cartão amarelo e a moral baixa de Ednei.

"Isso, de certa forma, é muito bom. Hoje não temos apenas 11 atletas, temos 18 jogadores que estão em bom nível e podem jogar. Minha meta é que todos os jogadores possam fazer isso. É importante que tenham atletas disputando vaga sempre. Eu vejo com bons olhos. A maior dificuldade é quando você olha para o banco, olha para o time e não vê possibilidade de mudar a situação. Não é nosso caso", disse Mancini, satisfeito com as opções.

Desfalques no elenco

Para o técnico Vagner Mancini, cada rodada tem dois tipos de notícias: uma boa e outra ruim. Nesta terça, contra o Macaé, a informação que causa felicidade são os retornos do lateral direito Diogo Mateus e do zagueiro Ramon, ambos suspensos no último jogo, na derrota para o Náutico. Com isso, Diego Renan retorna para seu posto original na ala esquerda, enquanto Ramon reforça o setor defensivo.

Ambos voltam nos lugares de Mansur, expulso no sábado, além de Ednei, que provocou um pênalti controverso. Ambos foram duramente criticados e dificilmente retornam ao time novamente.

Má notícia

Porém, nem tudo são flores. Mesmo com os retornos citados, Mancini perdeu outras duas peças importantes. Na zaga, Mattis levou seu terceiro cartão amarelo e não enfrenta os cariocas. No seu lugar Kanu faz sua estreia.

No ataque, Elton vai cumprir a expulsão em Pernambuco, enquanto Fernando Miguel, com dores musculares, dá lugar ao paraguaio Gatito Fernandez. Fernando dificilmente enfrenta o América-MG, no sábado.

adblock ativo