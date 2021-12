Com campanha equilibrada, Vitória figura entre os invictos do Nordestão

Com seis rodadas disputadas e a duas do fim da fase de grupos do Copa do Nordeste, o Vitória é um dos três clubes invictos na competição. As outras equipes que ainda não perderam são Botafogo-PB e Ceará.

Com duas vitórias e quatro empates - 10 pontos ganhos -, o Leão ocupa a terceira posição do Grupo B do torneio regional, atrás apenas do Confiança, que tem 13 pontos, e do Naútico, com 11. Os adversários à frente do Rubro-Negro perderam uma partida na competição cada, mas somaram mais pontos por causa do número de triunfos.

Atrás do Rubro-Negro, está o também invicto Ceará, que conseguiu apenas oito pontos em seis partidas. Embora não tenha perdido, a equipe cearense também não vinha conseguido ganhar. O Alvinegro empatou cinco partidas e venceu apenas uma, na última rodada, contra o River-PI.

Quem também está invicto, mas com uma campanha mais equilibrada, é o Botafogo (PB). O Belo (como é conhecido) lidera o Grupo A com 12 pontos, seguido de Fortaleza (11), Bahia (11) e Sport (9).

Restando duas rodadas para o fim da primeira fase - em que se classificam os quatro primeiros colocados de cada grupo -, resta ao Vitória enfrentar o River-Pi no domingo, 15, no Barradão, e o Botafogo -PB no sábado, 21, fora de casa.

*Sob supervisão da editora Thaís Seixas

