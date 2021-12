Com Camacho, Leão recebe Flu em casa para se manter na briga

Insatisfeito com o desempenho do time diante da Portuguesa, o técnico Caio Júnior realizou três mudanças para a partida desta quarta-feira, 7, contra o Fluminense, no Barradão, às 19h30.

Um dos melhores do time no Baianão e, até então, absoluto com a camisa 10 do Leão, Renato Cajá ainda não mostrou o mesmo futebol no Campeonato Brasileiro e foi barrado do time titular. Camacho será o responsável pela criação ao lado do argentino Escudero. Na lateral direita, Daniel Borges perde vaga para Gabriel Paulista, enquanto Fabrício fica como titular no miolo de zaga.

Com 18 pontos e na sexta posição na tabela, o Vitória passou apertado pela Portuguesa, que está na zona da degola, na última rodada e a torcida saiu na bronca com o time.

Jogando em casa, o rubro-negro ainda não perdeu no Brasileirão, e, na noite desta quarta, quer fazer valer o mando de campo para conquistar mais três pontos e voltar a brigar pelo topo. O time está a um ponto do Internacional, primeiro no grupo dos quatro que se classificam para a Libertadores, e cinco atrás do líder Botafogo.

Já o Fluminense busca se reabilitar no torneio. O tricolor vem de um empate com a Ponte Preta, fora de casa. Longe dos seus domínios, o time conseguiu somente um ponto dos 15 disputados.

Luta pelo G-4

Depois de um início avassalador, o Vitória tirou o pé do acelerador e foi ultrapassado pelos adversários na luta pelo G-4. Por isso, o técnico Caio Júnior trocou algumas peças da equipe para manter 100% de aproveitamento no Barradão e seguir na briga pelas primeiras posições.

O meia Renato Cajá foi sacado do time, dando lugar a Camacho, que fará sua estreia como titular. Na lateral direita, Daniel Borges, que foi substituído ainda no primeiro tempo no último jogo, dará lugar a Gabriel Paulista, improvisado. Fabrício formará a dupla de zagueiros com Victor Ramos. Cáceres, vetado na última partida, não sente mais dores e também está à disposição.

Outras novidades estão no banco de reservas: Mansur e Marquinhos foram relacionados e serão opções de suplentes do rubro-negro. O lateral-esquerdo se recuperou de uma pubalgia que o tirou de combate desde maio, na estreia do Brasileirão. Já o meia-atacante, ficou fora dos últimos três jogos enquanto negociava com o futebol japonês, mas as conversas esfriaram e ele permanece no Leão.

Péssimo desempenho

Diferente de 2012, quando conquistou o título nacional, o Fluminense tem um péssimo desempenho fora de casa: foram cinco jogos e nenhuma vitória longe da sua torcida. Nesta quarta, encara o time que ainda não perdeu como mandante.

O tricolor ocupa a 11ª colocação e está a três pontos do Atlético-MG, primeiro time na zona da degola. Por isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo manteve o time, já entrosado, e vem a Salvador disposto a conquistar o resultado positivo.

O meia Felipe será o maestro do time, ao lado de Wagner na criação das jogadas, responsável por municiar Rafael Sóbis e o artilheiro Fred. Caso seja derrotado pelo Leão, a depender de uma combinação de resultados, o time pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

