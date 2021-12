Com Ayrton, Vitória encerra preparação para pegar Coritiba

Com um rachão realizado na manhã desta sexta-feira, 11, o Vitória encerrou a preparação para o jogo contra o Coritiba, neste sábado,12, às 18h30, no Barradão. A única novidade do dia foi a confirmação da participação do lateral Ayrton no confronto diante o coxa.

O ala direito, que havia saído do treino de quinta-feira, 10, em função de dores lombares, ficou em tratamento, nesta sexta, mas o médico José Olímpio Azevedo garantiu que Ayrton estará apto para o jogo de domingo. O lateral foi desfalque no Ba-Vi devido a suspensão automática por cartão amarelo.

O técnico Ney Franco não poderá contar com o meia Escudero, que sofreu uma lesão muscular na coxa, e com o atacante Maxi Biancucchi, também machucado. Ambos só devem retornar diante do Botafogo, na próxima quinta, 17.

Outros que permanecem fora do time são os volantes Neto Coruja, com um edema na panturrilha, e Luis Alberto, que ainda se recupera de um problema muscular.

