Parece que aquele Vitória que estávamos acostumados a ver tomando gol em todos os jogos ficou para trás. O empate da noite desta quinta-feira, 6, por 0 a 0 diante do Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a terceira partida seguida em que o Leão não é vazado.

Gabriel Conceição* e Redação Com atuação segura, Vitória fica no empate sem gols com o Fluminense

Com o empate, o Vitória ficou na 14ª colocação, com 26 pontos. O próximo desafio do time rubro-negro será contra uma outra equipe carioca. O Leão pegará o Vasco no domingo, 9, às 19h, no Barradão.

A sequência de três partidas consecutivas sem perder e sem sofrer gols, vai enchendo o torcedor de esperança. A promessa é de que o jogo tenha a presença de um bom público.

Um triunfo faria o Vitória respirar mais aliviado no Brasileirão e afundaria o Vasco em crise, já que o time cruz-maltino está apenas a um pontinho da zona da degola.

O jogo

No entanto, somente o sistema defensivo do Leão funcionou na partida, pois a equipe pouco assustou o time carioca no ataque.

O Fluminense esteve bem mais perto do gol do que o Leão. Explorou bem o lado esquerdo da defesa baiana e achou espaços por lá, mas pecou nas finalizações.

Aos 11 minutos, Everaldo pegou a bola na lateral esquerda, carregou para o meio e arriscou de longe. A bola explodiu o travessão de Ronaldo e foi para fora.

Aos 13 min, em uma das poucas oportunidades que o Vitória teve, Bruno Bispo fez lindo cruzamento para Rodrigo Andrade que, na categoria, dominou no peito e soltou uma bomba para o gol, exigindo grande defesa de Júlio César.

Aos 22 min, brilhou a estrela do goleiro Ronaldo, que fez uma grande defesa no chute de Everaldo após o atacante ter passado por dois marcadores.

Na segunda etapa, as equipes voltaram com a mesma postura. O Fluminense procurou mais o jogo e, aos 12, Léo invadiu a área e chutou cruzado para o gol. Kayke tentou se esticar para completar, mas não conseguiu alcançá-la.

Aos 30, Léo deu um passe açucarado para Kayke, que finalizou de cabeça para boa defesa de Ronaldo.

Com o Tricolor das Laranjeiras dominando o jogo - 63% de posse de bola- , o Rubro-Negro finalizou ao gol somente aos 39, quando Léo Ceará arriscou uma cobrança de falta de longe, mas sem perigo.

No final do jogo o Fluminense teve a bola do jogo com Júnior Dutra, mas o atacante errou o alvo.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

adblock ativo