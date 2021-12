Com ataque reforçado, Vitória recebe o Grêmio no Barradão

Com Santiago Tréllez devidamente regularizado – e relacionado para o jogo desta quarta-feira, 19 – o Vitória encara o Grêmio, às 19h30, no Barradão, com o ataque bastante reforçado. Situação oposta à defesa, que não pode contar com dois dos seus zagueiros.

>>Acompanhe os lances de Vitória x Grêmio

Ao todo, o Vitória relacionou sete atacantes: André Lima, David, Junior, Neilton, Paulinho, Rafaelson e o colombiano Tréllez. Para a zaga foram quatro: Kanu, Alan Costa, Bruno Bispo e René Santos.

Isso porque tanto Fred quanto Wallace – que fez sua estreia no último domingo, como capitão da equipe – não podem atuar por serem jogadores emprestados pelo Grêmio.

Sem eles, o setor defensivo fica bastante fragilizado, especialmente pela ausência de Ramon, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda.

Assim, as possibilidades do treinador Alexandre Gallo de montar uma defesa mais consistente diminuem.

O alívio é o retorno de Kanu, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Mesmo com os desfalques, o jogador acredita que o Vitória tem chance de parar o ataque do Grêmio, hoje vice-líder do Campeonato Brasileiro.

“O Grêmio tem uma grande equipe e é sempre um adversário muito forte. Vamos procurar fazer um jogo de muita intensidade e inteligência para vencer. É vencer ou vencer para iniciar um novo momento na Série A. Precisamos muito dos três pontos”, disse.

O Vitória ainda está em busca de uma reação no Brasileirão: com 12 pontos, é o vice-lanterna da competição. No outro extremo da tabela, com 28, o Grêmio busca diminuir a diferença para o líder Corinthians, hoje de oito pontos.

1

Retrospecto ruim

Em tese, pesaria a favor do Vitória o fato de que os jogos desta quarta e deste sábado, 22, serão em casa, no Barradão.

Mas, o que para muitos clubes é algo positivo, para o Rubro-Negro pode ser um problema: ele é o pior mandante do Brasileirão, com apenas uma vitória em casa. O próximo duelo será contra a Chapecoense, às 16h.

“Vamos ter duas partidas complicadas pela frente nas duas próximas rodadas da Série A. Não tem outro pensamento: queremos os seis pontos em nossa casa para iniciarmos um novo momento na competição. Enfrentaremos duas pedreiras, mas estamos preparados. Queremos deixar o Z-4 o mais rápido possível”, disse Uillian Correia.

Treino fechado

Assim como tem feito nas últimas semanas, o treinador Alexandre Gallo optou por fechar as atividades para a imprensa e não liberou a escalação do time titular.

De acordo com a assessoria, a tarde foi de treino tático, em que Gallo ajustou o posicionamento dos atletas e depois observou um trabalho de bolas paradas.

Aqueles que não serão titulares diante do Grêmio fizeram um treino técnico à parte, junto com Danilinho, apresentado nesta terça, 18. Wallace e Neilton deram voltas ao redor do campo, devido ao cansaço elevado por conta da última partida.

Willian Farias e Ramon fizeram tratamento no departamento médico. Em recuperação de uma cirurgia no ombro, Kieza iniciou a fisioterapia e falou com os colegas.

Vitória x Grêmio - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Quarta-feira, 19, às 19h30

Árbitro: Péricles Bassols Pegado Cortez

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva e Cleberson do Nascimento Leite (trio de PE)

Vitória - Fernando Miguel, Patric, Kanu, Alan Costa e Geferson; Uillian Correia, René Santos, Yago e Neilton; David e André Lima. Técnico: Alexandre Gallo.

Grêmio - Marcelo Grohe, Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Jailson (M. Oliveira), Arthur e Ramiro; Pedro Rocha e Barrios. Técnico: Renato Gaúcho.

adblock ativo