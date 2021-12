Com arritmia, Willie é cortado da Seleção Sub-20

O atacante do Vitória, Willie, foi cortado da Seleção Brasileira pela CBF e não participará mais do Sul-Americano Sub-20, que acontecerá entre os meses de janeiro e de fevereiro, na Argentina.

Por meio de uma nota publicada em sua página oficial na internet, a assessoria de imprensa do time baiano revelou que o jogador apresentou uma alteração no eletrocardiograma a que havia sido submetido em Teresópolis-RJ, onde estava concentrado com a Seleção. Willie foi diagnosticado com arritmia cardíaca.

De acordo com o médico chefe do Leão, Ivan Carilo Pinto, o atacante será submetido a avaliação no Hospital Santa Izabel, em Salvador, por um especialista em arritmia cardíaca.

Sem entrar em detalhes, a CBF havia comunicado o afastamento do atleta rubro-negro somente sob a justificativa de que ele teria apresentado problemas médicos. Ainda segundo a entidade máxima do futebol brasileiro, nenhum outro atleta será convocado para suprir a ausência de Willie.

Durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, o jovem atacante de 19 anos foi a grande revelação do Vitória.

