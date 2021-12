Com Amaral na reserva, Mancini não define titular

Depois de ter sido vaiado por parte da torcida no empate em 0 a 0 com o Fluminense no Barradão, no último domingo, 10, o volante Amaral passará por um período fora do time titular do Leão. Nesta sexta-feira, 15, o técnico Vágner Mancini confirmou que o atleta ficará no banco contra o Atlético-PR no domingo, 17, às 16h, na Arena da Baixada, pela 15ª rodada da Série A.

"A saída de Amaral já está confirmada. Ele está passando por um momento de oscilação, o que é natural, acontece com todos os jogadores. Mas, diante disso, achei melhor que ele saísse da equipe e se recupere", disse o treinador.

O seu substituto ainda não está confirmado. Durante a semana, Mancini treinou tanto com José Welison como com Marcelo na posição, e fez questão de manter o mistério até pouco antes da partida em Curitiba.

Pelo que disse, o comandante pode providenciar até uma mudança no esquema de jogo: "Tive a oportunidade durante esta semana de testar várias situações, como Welison e Marcelo como terceiros zagueiros, ou observar o time num 4-4-2. A escolha será apenas no domingo".

O único desfalque de Mancini é o zagueiro Kanu, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o também defensor Ramon volta de suspensão e será titular.

Os recém-contratados Serginho, meia, e Rodrigo Ramallo, atacantes, já regularizados, foram relacionados para a partida, mas não serão titulares por enquanto.

"Ainda testei muito pouco Serginho como titular e avaliei que é cedo para começar o jogo com ele. Já Ramallo sentiu dores no tornozelo ao longo da semana e perdeu alguns treinos", avaliou o comandante rubro-negro.

Outro contratado, o meia colombiano Sherman Cárdenas, chegou nesta sexta a Salvador e já recebeu elogios do futuro chefe: "Recebo com muita felicidade, porque se trata de um jogador extremamente técnico. Também tem muita visão de jogo e é inteligente. Vem para uma posição carente nossa. Além disso, fora de campo, gera uma expectativa muito positiva no nosso torcedor".

Cárdenas, que será o camisa 10 do Rubro-Negro, seguiu para Toca do Leão, onde fez exames médicos e assinou vínculo de empréstimo até o final do ano que vem.

