Com Alisson Farias, elenco do Vitória se reapresenta na Toca do Leão

Com o retorno de Alisson farias, recuperado de uma lesão na panturrilha, o elenco do Vitória participou de um treino técnico na Toca do Leão, na reapresentação do clube nesta terça-feira, 18. O atacante fez uma corrida contínua no campo, com a supervisão do preparador físico do clube.

Contratado no início do ano, Alisson Farias fez duas partidas pelo Vitória em 2020. A última vez que ele entrou em campo foi no empate em 1 a 1 com o Sport, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. Ele sentiu a panturrilha durante um treino e ficou de fora dos duelos do Leão contra Bahia e Freipaulistano, pelo Nordestão, e Imperatriz, pela Copa do Brasil.

O elenco do Rubro-Negro se reapresentou nesta terça, após a folga de segunda, 17. Na atividade, quem jogou mais de 45 minutos contra o Freipaulistano no domingo, 16, ficou apenas na academia de musculação do clube e, logo em seguida, deram algumas corridas no gramado.

Em fase mais adiantada, os atacantes Felipe Garcia e Ruan Levine seguem na transição e, depois, estarão integrados ao grupo. O zagueiro Gabriel Furtado, que ainda reclama de dores na posterior da coxa, realizou tratamento e atividades controladas.

Os demais jogadores fizeram trabalho no campo da Toca do Leão sob o comando do assistente técnico do clube, Bruno Pivetti. O grupo de jogadores realizou três tipos de treinamentos. dinâmica de troca de passes com finalização, atividade de transição e um jogo em campo reduzido. O técnico Geninho apenas supervisionou as atividades.

O grupo de jogadores volta aos treinos na manhã desta quarta, 19, no CT. O time principal do Leão volta a campo na quinta, 20, às 20h, contra o CRB, no Barradão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.

