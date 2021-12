Com alerta ligado, Vitória precisa buscar pontos fora de casa

Apesar da campanha ruim desde o início do Brasileirão, o Vitória chegou na reta final dependendo apenas dos jogos em Salvador para confirmar a permanência na Série A. A situação mudou há duas rodadas, depois dos tropeços em casa contra Corinthians e São Paulo.

Agora, com apenas mais três jogos no Barradão, sendo um deles o clássico Ba-Vi, o time precisa pontuar como visitante para evitar o rebaixamento matemático, já que 45 pontos é o corte apontado pelos ‘numerólogos’.

A primeira, e talvez melhor oportunidade, será no próximo domingo, quando o Rubro-Negro visita o Paraná, lanterna da competição e virtual rebaixado para a Segundona.

O Tricolor é o pior mandante do Brasileirão, com somente 16 pontos somados em 45 disputados. Foram apenas três vitórias em casa – e no campeonato como um todo.

As outras partidas longe de Salvador incluem desafios maiores. Primeiro contra o Sport, que também luta para escapar do rebaixamento. Depois ante Cruzeiro, campeão da Copa do brasil, e Palmeiras, atual líder do Brasileirão.

Treino

Nesta terça-feira, 30, o elenco treinou em dois períodos no Barradão. Pela manhã, os jogadores ficaram na academia e focaram na parte física. Pela tarde, foram para campo e trabalharam com portões fechados. Nas imagens divulgadas pelo clube, foi possível ver que Carpegiani aplicou alguns trabalhos táticos na Toca do Leão.

Recuperado de lesão, Luan trabalhou com o grupo mais uma vez e deve ser relacionado para a partida de domingo. O meia ainda não atuou sob o comando de Carpé.

adblock ativo