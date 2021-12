Com a presença de Paulo Carneiro, Vitória realiza testagem antes de treino

Os atletas da equipe principal do Vitória, comissão técnica e colaboradores envolvidos no dia-dia no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura voltaram a ser testados para Covid-19, nesta terça-feira, 7.

O presidente Paulo Carneiro compareceu ao clube e também realizou o teste rápido para detectar o novo coronavírus. Os testes, realizados em uma tenda montada na área do estacionamento, foram processados por uma equipe do Grupo Meddi, patrocinador e parceiro do Leão.

Treino desta terça

Após a realização dos testes, os jogadores iniciaram o segundo dia de atividades desta semana. A primeira etapa do trabalho constou em atividades preventivas com o fisioterapeuta Marcos Carvalho. Na sequência, o preparador físico Ednílson Sena comandou o aquecimento, e depois entregou o grupo ao treinador Bruno Pivetti.

Utilizando os dois campos do CT, Pivetti ministrou exercícios técnicos visando treinar transição com velocidade, exigindo bastante intensidade dos atletas.

Com os preparadores Luciano Júnior e Itamar Ferreira, os goleiros Ronaldo, César, Yuri e Lucas Arcanjo participaram de treinamento de jogo aéreo com a utilização de rampas que auxiliam na mudança da trajetória da bola e aumenta o grau de dificuldade para a defesa. Em fase de reabilitação, o goleiro uruguaio Martin Rodriguez fez um trabalho individualizado com limitações de alguns movimentos.

Os trabalhos prosseguem nesta quarta-feira, 8, pela manhã, novamente no centro de treinamento rubro-negro.

adblock ativo