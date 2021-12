Com a chegada de Wilson, futuro de Douglas é incerto

Capitão do Figueirense em quatro temporadas, o goleiro Wilson fará exames médicos nesta segunda-feira, 25, na Toca e será apresentado logo após assinar o contrato de um ano com o Vitória.

O atleta foi revelado pelo Flamengo e atuou entre 2009 e 2012 no time catarinense. Com sua chegada, o Vitória pode emprestar Douglas para outro clube.

O próprio técnico do Vitória, Caio Júnior, admite que seria melhor para Douglas.

"Devemos apresentar um goleiro no começo da semana. Sabemos que é complicado a vida de goleiro, principalmente o reserva. Às vezes se prepara o ano todo para fazer um ou dois jogos no ano. Douglas é um excelente goleiro e passa por isso. Às vezes é bom o empréstimo para o atleta pegar mais confiança e voltar mais preparado. Vamos analisar tudo", disse Caio.

Reapresentação - Neste domingo, 24, foi dia de folga para o elenco rubro-negro, que retorna aos trabalhos nesta segunda, em dois turnos.

Ao contrário da semana passada, na qual a parte física foi o foco, Caio pretende trabalhar mais com bola, incluindo um amistoso que vai acontecer no próximo sábado. O adversário ainda não foi definido.

