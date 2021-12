Com a cabeça no BA-VI, Vitória encara Jacuipense nesta quinta

O primeiro clássico do ano já está batendo na porta. O BA-VI acontece neste domingo, 3, às 17h na Fonte Nova. No entanto, o Vitória ainda tem mais uma batalha antes de encarar seu maior rival. Nesta quinta-feira, 31, o Leão da Barra encara a Jacuipense no Barradão, às 20h30.

O time comandado pelo técnico Marcelo Chamusca deve entrar em campo com a equipe Sub-23, para poupar os titulares para o clássico de domingo, pela Copa do Nordeste. O rubro-negro começará o jogo com Caíque; Wellisson, Gabriel, Ramon e Bruno Bispo; Rodrigo Andrade, Léo Gomes e Luan Ferreira; Erick, Eron e Nickson.

O Vitória é o segundo na tabela, com seis pontos e 100% de aproveitamento, ficando atrás do Bahia de Feira.

Já a Jacuipense, que é o 9º na classificação, vice-lanterna do Campeonato Baiano com duas derrotas em dois jogos, deve entrar em campo com Marcelo, Lucas, Railon, Lidio e Newton; Vicente, Daniel Alves, Pantico e Danilo Rios; Guegue e Marcelo Nicacio.

No elenco do Leão do Sisal, alguns jogadores são conhecidos da torcida do Vitória. O volante Uelliton, o meia Danilo Rios e o atacante Marcelo Nicácio já passaram pelo rubro-negro.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

