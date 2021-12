Com 3 de Nicácio, Vitória bate Botafogo na estreia no Baiano

Após quase um mês sem disputar partidas oficiais, o Vitória estreou no Campeonato Baiano de 2013 com o pé direito, neste sábado, 16, diante de sua torcida. Em tarde inspirada do atacante Marcelo Nicácio, o Leão derrotou o Botafogo-BA por 3 a 1, no estádio do Barradão, em Salvador, em jogo válido pela primeira rodada da segunda fase. Superior ao time adversário, o Leão soube aproveitar as boas oportunidades que teve durante a partida e garantiu a vitória já no primeiro tempo.

O que faltou de objetividade ao Botafogo, sobrou para o Leão, que teve todos os gols marcados por Nicácio. No primeiro, aos 12 minutos, após excelente passe de Luís Alberto, o atacante teve tranquilidade para tirar do goleiro e mandar no canto. O segundo gol foi marcado de pênalti, aos 22, e o terceiro, de cabeça, após cruzamento de Nino, aos 33. O time adversário diminuiu, também na primeira etapa da partida, após cobrança de pênalti de William Henrique.

Com o triunfo, o Leão assume a liderança do Grupo 2, com três pontos. Além do Vitória, Bahia de Feira, Juazeirense e Vitória da Conquista também integram a chave. Nessa fase do campeonato, as quatro equipes do Grupo 2 enfrentam as quatro do grupo 1, em jogos de ida e volta. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a semifinal.

Para tentar mais uma vitória, o Leão volta à campo no próximo domingo, 24, quando enfrenta o time do Juazeiro, fora de casa, no estádio Adauto Morais, às 16h. O Botafogo tentará se recuperar diante do Vitória da Conquista, no sábado, 23, às 16h, no estádio de Pituaçu, em Salvador.

Nicácio inspirado; Leão, superior - No retorno aos gramados após a eliminação na Copa do Nordeste, e tentando recuperar a confiança do torcida rubro-negra, o Vitória entrou em campo para mostrar serviço diante do limitado Botafogo-BA, que voltou à primeira divisão do estadual após 23 anos. A superioridade do time do técnico Caio Júnior prevaleceu. Melhor que o adversário, o Leão conseguiu converter em gols as boas oportunidades que teve na primeira etapa.

A ida ao ataque logo no primeiro minuto de jogo deu a impressão de que o Botafogo poderia dificultar a vida do time da casa, mas faltou objetividade aos comandados do treinador Ricardo Silva. Na primeira boa chance, após cruzamento de William Henrique e a defesa do goleiro Deola, Totinga soltou a bomba da intermediária, mas mandou para fora.

O primeiro gol rubro-negro saiu logo aos 12 minutos. Após ótimo passe de Luís Alberto, o atacante Marcelo Nicácio ficou livre, cara a cara com o goleiro Victon. Oportunista, ele teve calma e mandou na saída do defensor: Leão 1 a 0. O marcador foi ampliado 10 minutos depois, quando Mansur invadiu a área, ganhou de Jean Carlos e foi derrubado: pênalti. Na cobrança, Nicácio marcou seu segundo gol - o segundo do Vitória.

E a tarde era mesmo do atacante do Leão, que apareceu mais uma vez aos 33 minutos e ampliou a vantagem do time da casa. Após cruzamento de Nino, Nicácio cabeceou com estilo para o fundo do gol Victon: 3 a 0 Leão. A boa atuação valeu os aplausos dos torcedores presentes no Barradão. O time do Botafogo, penalizado pela má atuação da defesa e pelas poucas oportunidades criadas, conseguiu diminuir apenas no final do primeiro tempo com um gol de pênalti marcado por William Henrique.

Jogo esfria - No segundo tempo, o Botafogo parece ter voltado com outra mentalidade e evitou dar espaço ao time rubro-negro. A primeira boa chance foi aos seis minutos: Keno recebeu dentro da área e chutou colocado. A bola passou perto do gol de Deola. Cinco minutos depois, Keno apareceu novamente, mas perdeu boa oportunidade de diminuir o marcador. O atacante recebeu livre na cara de Deola e chutou em cima do goleiro. A bola voltou de novo pra ele, que encheu o pé, mas, em cima da linha, Gabriel Paulista salvou.

O técnico Caio Júnior fez alterações na equipe: tirou Maxi e colocou Alan Pinheiro, trocou Michel por Gabriel Soares e substituiu Renato Cajá por Cárceres. Em sua primeira grande chance, após cruzamento de Mansur, Alan Pinheiro cabeceou dentro da área e Victon fez grande defesa. Em outro lance perigoso, aos 28, Luís Alberto soltou uma bomba da intermediária e exigiu boa defesa do goleiro do Botafogo.

Quem também levou perigo foi Cacéres, que arriscou de longe, aos 42, e viu a bola passar perto da meta. Apesar da persistência, o Leão não encontrou as mesmas facilidades da primeira etapa. Já o Botafogo, por sua vez, não teve forças para se recuperar e evitar a derrota.

