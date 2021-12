Com 2 jogos na Toca, Leão busca redenção após vacilo fora

Após a derrota no Rio de Janeiro contra o Botafogo no último sábado, o Vitória começa uma semana importante na Série B, com dois jogos no Barradão. E o melhor: contra adversários que ainda não decolaram na competição.

Nesta terça-feira, 2, às 19h30, o rival será o Criciúma, em 10º na tabela, com os mesmo seis pontos do Vitória, que ocupa a oitava colocação. A vantagem rubro-negra é o saldo de gols. O seu está zerado. Já o da equipe catarinense é negativo de dois gols.

Na sexta, também às 19h30, o Leão pega o Atlético-GO, em 14º, com quatro pontos e saldo negativo também em dois gols. Na rodada passada, curiosamente, os dois próximos adversários rubro-negros se enfrentaram. O Criciúma, que atuou em casa, venceu por 1 a 0.

Setor mais criticado na última partida, a defesa do Leão deve se manter a mesma, devido a lesões no elenco, e busca sua redenção após falhas individuais.

Maracás, com uma inflamação no púbis, e Luiz Gustavo, com lesão muscular na coxa direita, continuam de fora do time na partida de terça. O recém-contratado Guilherme Mattis ficou no banco contra o Botafogo, mas ainda não está com ritmo de jogo e deve continuar entre os reservas.

O técnico interino Wesley Carvalho ainda não oficializou a escalação, mas deve manter a dupla de zaga Ednei e Ramon. Em conjunto com o goleiro Fernando Miguel, que falhou no primeiro gol do Botafogo, o sistema defensivo rubro-negro confia no apoio do torcedor para se redimir do fracasso passado.

Desfalques

Além das ausências na zaga, o Vitória tem problemas no ataque para o jogo de terça. Rhayner recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Assim, Vander, que havia perdido a posição para Rogério, retorna ao time.

O meia Escudero, que ficou de fora na derrota contra o Botafogo, segue em recuperação de lesão e será preparado para voltar apenas na partida contra o Atlético-GO.

O argentino é, junto com o centroavante Elton, artilheiro do Leão na Série B com dois gols marcados.

