Com 2ª defesa mais vazada do ano, Vitória mira reforços

Pilares do setor defensivo rubro-negro, Kanu e Willian Farias reuniam no seu retorno sincronizado à equipe – o primeiro após suspensão e o segundo depois de recuperar-se de grave lesão – as maiores esperanças da torcida de ver o Vitória se tornar um time mais confiável na retaguarda.

Por enquanto, essa expectativa está sendo mais que frustrada. Nos três primeiros jogos pelo Brasileirão, com os dois como titulares, o Leão somou apenas um ponto e está dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Com a derrota de segunda-feira, por 2 a 1, contra o América-MG, o time chegou a seis gols sofridos, tendo a segunda defesa mais vazada da competição – só o lanterna Paraná, com sete, levou mais.

A média de dois tentos sofridos por partida é ainda maior do que o número geral em 2018. E ele não é nada razoável. O Vitória foi vazado 34 vezes nos 28 confrontos que realizou na temporada – média de 1,2. Apenas o Vasco, entre os 20 times que disputam a Série A, possui uma defesa mais vulnerável, tendo visto suas redes balançarem em 35 ocasiões nos 25 jogos que fez no ano (confira na lista acima os números dos demais).

Como a volta de peças importantes não foi suficiente para aliviar o problema, o clube segue em busca de reforço para esse e outros setores. Já acertou recentemente com o lateral direito Jeferson, emprestado pela Ponte Preta, e o zagueiro Aderllan, vindo do São Paulo e também com contrato até o fim do ano.

Outros nomes devem aparecer em breve. E o técnico Vagner Mancini foi instigado a falar sobre o assunto na entrevista coletiva após o revés diante do Coelho. “Todo treinador pede reforços, mas não perdemos o jogo por falta de reforços. Perdemos o jogo porque houve desconcentração. Vamos supor que tivéssemos dois zagueiros novos, dois laterais novos, um goleiro novo, dois volantes novos. Se eles errassem, nós perderíamos da mesma maneira. Muitas vezes o que é oferecido no mercado não interessa porque ou o atleta não serve ou não tem o suporte financeiro. Volto a dizer: todo time precisa de reforços”, afirmou.

Sobre os novatos no setor, Aderllan já treina no Barradão, mas ainda não tem sua situação regularizada – e, por conta disso, ainda nem foi anunciado oficialmente pela diretoria. Por outro lado, Jeferson está à disposição, mas, de acordo com Mancini, não vem sendo utilizado porque não pode atuar pela Copa do Brasil – torneio no qual já defendeu a Ponte. É que o treinador não quer alterar sua equipe sem poder lhe dar sequência.

Um pouco de descanso

Segundo time que mais atuou em 2018 – entre as equipes da elite nacional – o Vitória finalmente terá uma semana para descansar e treinar para corrigir os erros.

O grupo desembarca em Salvador hoje pela manhã, retornando de Minas, e será liberado em seguida. Às 9h de amanhã, começa a trabalhar visando ao duelo com o Fluminense, domingo, no Barradão, pela Série A.

