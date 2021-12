Com 2 de Caicedo, Vitória bate Oeste na volta ao Barradão e sai do Z-4

Nada como estar em casa. Ou nesse caso, na Toca. No retorno ao Barradão, na noite desta terça-feira, 8, o Vitória bateu o Oeste por 3 a 1, encerrou uma sequência de cinco jogos sem triunfos e ainda conseguiu deixar a zona de rebaixamento da Série B. Os gols rubro-negros nessa 27ª rodada foram marcados por Felipe Garcia e Jordy Caicedo, duas vezes. Outro destaque em campo foi o volante Lucas Cândido, decisivo em dois dos três gols do Leão.

O triunfo foi o primeiro de Geninho em quatro jogos à frente do Vitória e também representou um número positivo para o Barradão, onde o Rubro-Negro agora acumula sete jogos sem perder, com quatro vitórias e três empates.

Para se manter fora do Z-4, o time vai precisar mostrar bom rendimento também fora de casa, já que o próximo jogo será como visitante, na sexta-feira, diante do Cuiabá.

O jogo

O retorno ao Barradão não foi a única novidade do Vitória no jogo desta terça. Geninho promoveu a estreia de Thiago Carleto na lateral-esquerda e deixou o time mais ofensivo ao abrir mão da formação com três volantes. O meia-atacante Felipe Garcia foi a escolha para ocupar a vaga de Rodrigo Andrade, lesionado. No comando do ataque, Jordy Caicedo assumiu a função do suspenso Anselmo Ramon.

Aos 19 minutos o equatoriano quase abriu o placar em bonita cabeçada. Van foi lançado na direita, chegou até a linha de fundo e cruzou na medida. O atacante subiu mais alto que os defensores, acertou a bola com estilo, mas errou o alvo por pouco e deixou o grito de gol preso na garganta do torcedor.

Pouco depois foi a vez de Carleto ficar no quase. O estreante aproveitou boa trama criada pelo lado esquerdo e finalizou próximo a trave defendida por luís Carlos. O bom momento ofensivo era um sinal de que o gol estava próximo, e a bola realmente não demorou para entrar na rede.

O gol veio aos 32 minutos, em cabeçada de Felipe Garcia. O meia-atacante recebeu cruzamento na medida de Lucas Cândido, que se aventurou pelo lado esquerdo do ataque e deu a assistência decisiva para abrir o placar ainda no primeiro tempo.

Só depois de sofrer o gol o Oeste tentou incomodar a defesa do Vitória, ainda assim, sem muito sucesso. Lá atrás o destaque era Everton Sena, vitorioso em quase todos os confrontos que travava com os atacantes do time visitante.

Na volta para a segunda etapa, outro estreante entrou em campo pelo Leão: o volante Romisson, no lugar de Felipe Gedoz, com dores no pé direito. Quem apareceu de forma decisiva, no entanto, foi Lucas Cândido mais uma vez.

Aos dois minutos o volante chutou forte da entrada da área e obrigou Luís Carlos a fazer boa defesa. No rebote, Caicedo só precisou empurrar para o gol vazio.

Em outro lance de oportunismo dentro da área, o atacante guardou mais uma bola na rede. Dessa ele aproveitou o rebote de um chute disparado por Wesley, aos 23 minutos da segunda etapa. Foi o terceiro gol do equatoriano com a camisa rubro-negra.

No minuto seguinte ao gol do Leão, os visitantes descontaram com o zagueiro Willian Rocha. O defensor apareceu na área como elemento surpresa e completou cruzamento de Alyson para o fundo das redes.

Apesar do gol, o Oeste esteve longe de ameaçar uma reação. Quando tentou seguir no campo de ataque, o time paulista encontrou o Vitória com nove jogadores de linha postados atrás do meio de campo. Só Caicedo ‘descansava’ lá na frente, a espera de um contra-ataque que não aconteceu.

Os minutos finais serviram apenas para Geninho promover a terceira estreia da noite. Dessa vez foi o lateral Bocão que usou vermelho e preto pela primeira vez. Ele entrou no lugar de Wesley e ajudou a ‘fechar a casinha’ lá atrás.

