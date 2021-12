Com 18 gols sofridos, Vitória tem a pior defesa entre os times da Série A

O empate em 3 a 3 com o ABC, pela Copa do Nordeste, voltou a expor um grave problema do Vitória em 2018: o sistema defensivo. Já são 18 gols sofridos em 16 jogos. Números que colocam o Leão como a defesa mais vazada entre os 20 times da Série A.

Mesmo se excluirmos os gols creditados ao W.O. do Ba-Vi, e somarmos o gol marcado por Vinicius enquanto a bola ainda rolava no clássico, o Leão cai para segunda posição no ranking, empatado com o Vasco, com 16 gols sofridos.

Desses gols, apenas quatro aconteceram em finalizações de fora da área. Nos demais lances, o Vitória permitiu que o adversário conseguisse a finalização dentro de sua área.

O problema do sistema defensivo não é segredo, inclusive foi citado por Mancini após o jogo de domingo. O treinador criticou o fato do time ter sofrido seis gols para uma equipe que vai disputar a terceira divisão do Brasileirão.

“Não podemos admitir, de maneira alguma, com todo respeito ao ABC, levar seis gols de um time que disputa a Série C”, desabafou Mancini, que somou os gols sofridos no domingo com os da derrota por 3 a 1 em Natal.

Se quando um time vai bem há destaques individuais, o mesmo acontece quando a equipe vai mal. Nesse caso, pior para Bruno Bispo, que tem chamado atenção pelo excesso de falhas nos jogos.

Contra o Bragantino, além de errar no lance do segundo gol adversário, entregou outra bola de presente no 2º tempo e quase pôs tudo a perder.

Ter ficado marcado como pivô da ação que deu fim ao Ba-Vi, ao forçar o segundo cartão amarelo, não ajuda o garoto de apenas 21 anos, que precisa de tranquilidade para desempenhar um bom futebol.

O assunto também foi abordado por Mancini. “É um atleta jovem, assim como outros que jogaram sob o meu comando. Eles alternam. Quando isso acontece, é meu papel fazer com que se recupere”, avaliou o treinador.

Verdade seja dita, as falhas vêm de antes do clássico. Contra o Atlântico, ele também errou feio em saída de bola e entregou um gol aos rivais.

Depois da última atuação, a tendência é que Mancini opte por Walisson Maia para formar dupla de zaga com Ramon diante do Bragantino, em jogo que vale vaga, e dinheiro, pela Copa do Brasil.

Walisson foi a única contratação para a zaga em 2018. Em contrapartida, deixaram o time Wallace, Fred e Alan Costa. Se não quiser repetir o fraco desempenho do ano passado, quando teve a pior defesa da Série A, ao lado do Sport, com 58 gols sofridos, o Leão vai precisar reforçar o setor nos próximos meses.

Perigo pelo alto

Nos últimos cinco jogos, o Vitória sofreu quatro gols em jogadas áreas. Três deles com finalizações de cabeça. Foi assim contra o Jequié, Bragantino e Jacobina.

O gol sofrido já nos acréscimos contra o ABC também começou com um cruzamento na área, mas dessa vez o adversário aproveitou a indefinição da defesa para finalizar com o pé direito.

Para piorar, Mancini não vai contar com Kanu pelos próximos 87 dias. O zagueiro é peça fundamental nas jogadas aéreas defensivas do Leão, mas não poderá atuar devido a suspensão imposta pelas agressões no Ba-Vi.

