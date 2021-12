Com 100%, Vitória encara Botafogo em volta à Arena

Três dias depois da estreia com derrota na Copa do Brasil, o Vitória volta a campo na tarde deste sábado, 13, para disputar o seu segundo jogo na Arena Fonte Nova, contra o Botafogo-BA, em partida válida pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Baiano.

Com 100% de aproveitamento no Baianão, o rubro-negro é o líder isolado do Grupo 3, com 12 pontos ganhos. Se passar pelo Mais Querido, o Leão ficará muito perto de garantir a sua classificação antecipada à semifinal do torneio.

Além de obrigar o rubro-negro a vencer o jogo da volta, a derrota em Cuiabá ainda deixou mais dois problemas para o time baiano: o zagueiro Gabriel Paulista, que sofreu uma pancada na cabeça, e o volante Michel, que contraiu uma virose, foram vetados pelos médicos do clube e não jogam neste sábado.

O Botafogo é o quarto colocado do Grupo 2 e conquistou apenas um único ponto. O Mais Querido, porém, está somente a três pontos do segundo colocado, o Juazeiro, e ainda tem chances de classificação.

O duelo entre Botafogo e Vitória é o único jogo da rodada a ser disputado no sábado. No domingo, 14, se enfrentam Bahia x Vitória da Conquista, Feirense x Juazeirense e Juazeiro x Bahia de Feira.

Vitória - O duelo contra o Botafogo, três dias antes da decisão contra o Mixto-MT pela Copa do Brasil, poderia ser uma grande oportunidade para o técnico Caio Júnior dar descanso aos seus comandados.

Mas o treinador rubro-negro não quer saber de poupar jogador. Não vou poupar ninguém. Aprendi bastante com essa situação. Você tem que valorizar bastante o próximo jogo. Poupar jogador até o torcedor fica ressabiado, temos que tentar ao máximo colocar o melhor em campo, mas é óbvio que eu tenho que ficar atento", disse Caio Júnior.

Se entrará mesmo com força máxima contra o Botafogo, então o seu time deverá ter apenas os desfalques de Gabriel Paulista e de Michel. Cardoso e Edson Magal são os mais cotados para ficar com as vagas, respectivamente.

Já o meia Renato Cajá, que não atuou no jogo de ida contra o Mixto porque teve que cumprir suspensão, deve voltar ao time titular e entrar no lugar de Cáceres. O artilheiro Marcelo Nicácio ainda aprimora a forma física e ficará de fora mais uma vez. Dinei está mantido na frente.

Botafogo - Com pelo menos metade do time montado por jogadores pertecentes ao Vitória, com quem tem uma parceria, o Mais Querido não deve apresentar muitas surpresas em sua formação.

O técnico Ricardo Silva, também emprestado pelo rubro-negro, não terá problemas para montar a sua equipe. O ataque deverá ser formado por Wilian e por Keno.

Mandante do jogo, o Alvirrubro tomou uma decisão insólita durante a semana: para usufruir de uma arrecadação maior, destinou 90% dos ingressos à torcida do Vitória.

Com um único ponto conquistado, o Mais Querido ainda não venceu nesta segunda fase do Campeonato Baiano. Com três derrotas e um empate, o Botafogo marcou apenas dois gols e levou sete.

