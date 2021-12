Colo-Colo e Vitória fazem encontro das melhores defesas

Ninguém espere uma farra de gols em Ilhéus, neste domingo, 15, a partir das 16h. Seria uma grande surpresa. Colo-Colo e Vitória, que vão a campo por uma vaga na semifinal do Campeonato Baiano, fazem o duelo das duas melhores defesas da competição - empatadas com o Bahia de Feira de Santana.

O goleiro Valdson, do Tigre, teve a meta vazada em apenas duas ocasiões - diante do Vitória (1x0) e do Vitória da Conquista (1x0). Seu colega rubro-negro, Fernando Miguel, não deixa por menos e ostenta retrospecto ainda melhor.

Presente em todas as seis rodadas iniciais - assim como o zagueiro Ednei e o volante Amaral -, o guarda-meta gaúcho sofreu apenas um gol, no empate em 1 a 1 no clássico Ba-Vi.

"Sabemos que não será um jogo fácil, eles (Colo-Colo) têm uma boa defesa. Foi uma equipe que nos deu muito trabalho na primeira fase", disse Fernando Miguel, em referência ao encontro entre as duas equipes, vencido pelo Rubro-Negro por 1 a 0 no Barradão, pela terceira rodada.

Neste domingo, mais do que nos jogos anteriores, o goleiro e seus companheiros de defesa terão que manter o bom desempenho e evitar sofrer gols. Afinal, em casa, com apoio da terceira mais presente torcida do Estadual, o Colo-Colo certamente adotará postura ofensiva, pois precisa garantir bom resultado na partida de ida das quartas de final, pensando no jogo do próximo domingo, 22, no estádio do adversário.

Dono da terceira melhor campanha do Baiano, o Vitória atua por dois resultados equivalentes diante do Tigre, que acabou em sexto lugar. Nem a vantagem tranquiliza o técnico interino, Carlos Amadeu.

"O Colo-Colo foi a melhor equipe que se apresentou contra a gente. Muito boa. É claro que iremos respeitá-los, mas queremos o triunfo para jogarmos no Barradão um pouco mais confortável", ressaltou.

Ele espera contar com a boa fase do artilheiro Neto Baiano - autor de três gols nos últimos quatro jogos -, pois o time marcou somente quatro gols em seis partidas. O clube ilheense foi ainda pior. Só conseguiu dois gols.

"Temos de nos impor. É mata-mata e não podemos mais dizer que o campo é ruim, está quente, demos azar. Temos que passar por cima disso tudo e buscar o resultado positivo", disse o volante Flávio.

Dor de cabeça

O Colo-Colo coleciona problemas para escalar seu time no duelo contra o Vitória, hoje, em casa, em reedição da final do Estadual de 2006, vencida pelo Tigre. Ao todo, existem quatro desfalques para os donos da casa.

No departamento médico, machucados, estão três jogadores: o meia Sidney, o lateral direito Paulinho e o meia Kássio. Além do trio, o lateral esquerdo Danilo, suspenso, também está fora do confronto.

No Vitória, o técnico interino Carlos Amadeu não se ressente de atletas suspensos ou novos casos de lesão.

