"Clube de tradição", diz Escudero sobre o Vitória

Com status de maior reforço do Vitória, o meia argentino Escudero se apresentou oficialmente na tarde desta segunda-feira, 4, na Toca do Leão, e falou pela primeira vez como jogador do clube.

Quem apresentou o meio-campista à imprensa foi o Diretor de Futebol Raimundo Queiroz, que disse creditar no meia a esperança de que ele possa dar muitas alegrias ao time baiano.

"Esperamos que ele venha corresponder com a nossa expectativa e a do nosso torcedor. Passo a camisa do Vitória para ele e tenho certeza que Escudero vai honrar e nos dar muitas alegrias", disse Queiroz.

Escudero se revelou feliz com o acerto e disse que, além de uma conversa que tivera no começo do ano com o técnico Caio Júnior, também pesou na sua decisão por jogar no Vitória o fato de o rubro-negro ser "um clube de tradição e muito grande".

"Muitas coisas me convenceram a jogar pelo Vitória. A ligação que o Caio Júnior me fez foi importante. Esta tarde nós conversamos. Mas não falamos nada demais. Só apresentação mesmo. Além disso, é um clube de tradição e muito grande", disse Escudero.

O jogador falou ainda que gostou da estrutura da Toca do Leão e revelou que, por conta do forte calor, ainda não se adaptou à capital baiana: "a estrutura do clube é muito boa. Mas aqui o sol é muito quente. Faz muito calor. Ainda não me adaptei".

Escudero, que ainda aguarda por regularização junto à CBF, contou que iniciara treinamentos no Boca Juniors e que precisará de ritmo de jogo para que possa entrar em campo pela primeira vez no Vitória.

"Tirei as férias do último ano, mas iniciei a pré-temporada com o Boca e estava treinando normalmente. Tenho que pegar ritmo. Fiz treinos físico e essa semana começa os treinos com bola. Falta pouco tempo para jogar", finalizou.

adblock ativo