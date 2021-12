Cleiton Xavier chega com promessa de “títulos e mais títulos”

Meia de renome nacional, Cleiton Xavier, 33 anos, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016. Das 38 rodadas da competição, jogou 30, metade como titular. Foi em parte prejudicado por duas lesões musculares. De qualquer forma, teve tempo suficiente para marcar quatro gols e dar sete assistências que contribuíram para o título alviverde.

Também no Palmeiras, Cleiton já havia sido destaque em sua primeira passagem, de janeiro de 2009 a julho de 2010. Isso antes de ser ídolo do Metatist, da Ucrânia, onde jogou por cerca de cinco anos.

Mesmo com tal currículo, o meia alagoano, revelado no CSA em 2002, não seguiu no Palmeiras para 2017. Nesta quarta-feira, 11, se apresentou ao seu novo clube, o Vitória. E, antes que alguém afirme que foi um passo atrás na carreira, ele declara: “tudo o que conquistei no Palmeiras ficará para sempre na minha vida. Já estou na história do clube. E foi exatamente o que vim fazer aqui. Cheguei para escrever meu nome na história. Eu vi as grandes contratações que fizeram. Já tinha boas referências da estrutura do Vitória. Não tenham dúvidas que vamos conquistar títulos e mais títulos”.

Ele completa: “Já pude dar uma caminhada pela Toca do Leão e ver que a estrutura é realmente muito boa. O projeto que a diretoria me mostrou foi muito interessante. Abracei a causa”.

A própria duração do contrato de Cleiton Xavier, que irá até junho de 2019, mostra que ele não quer defender o Rubro-Negro só de passagem. Contudo, o longo vínculo gera desconfianças. Isso devido ao histórico de lesões do meia e à sua idade, que já começa a ser considerada avançada para um jogador profissional.

Seu retorno ao Palmeiras se deu em março de 2015. Naquele ano, as lesões só o deixaram atuar em 17 partidas – somente quatro como titular – ao longo de nove meses. No ano passado, a conta seguiu longe do ideal, mas melhorou. Foram 35 jogos – 18 como titular – em 11 meses. O Verdão, porém, fez 65 partidas no ano.

Cleiton Xavier promete um 2017 melhor e explica: “2015 foi um ano diferente para mim. Voltei da Ucrânia, que tinha clima e estilo de jogo completamente diferentes. Na ânsia de jogar, eu acelerava o processo, pulava etapas e ia logo para o campo, o que gerava as lesões. Em 2016, passei a me cuidar mais e proteger a musculatura. Consegui jogar mais. Nestas férias agora, eu estava treinando em Alagoas, fazendo os trabalhos específicos para fortalecer a musculatura. Confio em um grande ano”.

Pré-temporada

Cleiton Xavier já se integrou nesta quarta à pré-temporada do Vitória, que começou na segunda, 9. Os três primeiros dias foram destinados aos exames médicos e físicos. A partir desta quinta, 12, começam os treinamentos tanto físicos quanto técnicos.

O elenco ficará em regime de concentração na Toca do Leão até o dia 18, quando fará um jogo-treino contra um adversário ainda a ser definido. Da turma, oito são novos reforços: os zagueiros Fred e Alan Costa, os laterais Salino e Geferson, o volante Uillian Correia, o meia Dátolo, o atacante Pineda, além de Cleiton Xavier.

O grupo será acrescido de mais dois contratados nesta quinta, quando chegam os meias Pisculichi e Gabriel Xavier.

