Cláudio Tencati confirma a chegada de mais dois reforços

Com as constantes mudanças ocorrendo nos bastidores do Vitória, Cláudio Tencati falou na manhã desta quinta-feira, 2, sobre o clima que tem se instaurado dentro clube nos últimos dias. Nesta quarta-feira, 1º, o presidente Paulo Carneiro confirmou o afastamento do zagueiro e capitão Edcarlos, e ainda garantiu novas reformulações no elenco. Entre elas, estão a chegada do volante Romisson e do atacante Ítalo, confirmadas pelo treinador.

"Romisson vem de um Campeonato Paulista muito bom com o Guarani. Volante de transição também, conheço muito bem. Ítalo que é atacante de lado, está fazendo os exames, trabalhou comigo no Londrina. São dois jogadores que chegaram e posso falar a respeito deles", revelou Tencati.

Além dos dois reforços, o treinador fez sua avaliação sobre as duas primeiras contratações realizadas pelo novo presidente. Trata-se dos laterais Van e do volante Gabriel Bispo, que chegaram nesta semana e já treinam com o restante do elenco na Toca do Leão.

"A gente já tinha essa ideia do Van porque fez um grande Campeonato Baiano. [...] Gabriel Bispo é um volante muito forte fisicamente, jogador de marcação, recuperação e transição. Tem uma característica muito interessante. A gente vinha numa remodelação da equipe desde a minha chegada, que queria um time mais rápido. O pensamento do próprio presidente veio de encontro ao nosso. Outros atletas também estão chegando e vão agregar muito ao elenco", afirmou.

No clube desde fevereiro, quem está com a situação indefinida é o ídolo e centroavante rubro-negro, Neto Baiano. Com contrato se encerrando no final deste mês de maio, a permanência do atacante segue bastante questionada, principalmente por parte da torcida. Nesta temporada, com a camisa do Vitória, o atleta atuou por 10 partidas e ainda não conseguiu balançar as redes.

"No primeiro momento, Neto trabalha normalmente. É uma opção para iniciar como titular. Continua aquela competitividade entre ele e Léo Ceará. No meu entendimento, não fez um mau jogo contra o Botafogo-SP, teve participações providenciais. Em alguns momentos faltou abastecer ele um pouco mais. Melhorou muito em relação aos jogos anteriores em questão de posicionamento. Vejo que ele conseguiu segurar os dois zagueiros e deu movimentação", avaliou.

*Sob a supervisão da editora Maiara Lopes

