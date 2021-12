Cláudio Tencati comanda primeiro treino visando confronto pelo Nordestão

A preparação para o próximo compromisso do Vitória, contra o ABC-Natal, no sábado, 23, pela penúltima rodada do Nordestão, já foi iniciada com o novo técnico, Cláudio Tencati.

No campo 1 do CT Manoel Pontes Tanajura na tarde desta quarta-feira, 20, o técnico comandou um treino tático. Trabalhou em campo reduzido com dois times com foco na organização da saída de bola e a transição rápida.

>>> Pouco utilizado, Luan Ferreira rescinde com o Vitória

O lateral Matheus Rocha, durante o treino, sentiu dor na coxa direita e logo foi examinado, iniciando tratamento com gelo. O atleta será avaliado na reapresentação da equipe nesta quinta-feira, 21, pela tarde.

A ausência do treino foi o goleiro Ronaldo, que ainda se recupera de uma virose. O meia Ruy foi liberado pelo departamento médico e treinou normalmente. Para a partida, o Vitória não contará com o volante Rodrigo Andrade, expulso no jogo passado contra o Confiança.

Vitória enfrenta o ABC, em partida válida pela Copa do Nordeste, no sábado, 23, às 16h, no Estádio Frasqueirão. O Rubro-Negro ainda não venceu na competição.

