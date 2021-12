Claudinei Oliveira não é mais técnico do Vitória. O clube confirmou seu desligamento na manhã desta quarta-feira, 20. A decisão ocorre após o Leão empatar por 2 a 2 diante do ASA, no Barradão, resultado que eliminou o Rubro-negro da Copa do Brasil, já que o jogo de ida terminou com empate de 1 a 1, em Arapiraca (AL).

Outros fatores também pesaram contra o treinador que passou por uma série de insucessos na temporada desde que assumiu o comando do time em março. À frente do clube, Claudinei obteve um aproveitamento de 51%, sendo quatro triunfos, cinco empates e duas derrotas. Durante esse período, o Vitória deu adeus ao Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, e atualmente ocupa a 11ª posição na Série B do Brasileirão, onde soma três pontos.

Por meio de nota, o Vitória agradeceu "o trabalho do profissional no período em que ficou à frente do rubro-negro e deseja sucesso em sua carreira". A diretoria rubro-negra ainda não deu pistas sobre quem deverá ser o substituto de Claudinei para assumir o comando do Leão na sequência do Brasileirão. O próximo compromisso será contra Bragantino, nesta sexta, 22, às 19h30, no Barradão, pela 3ª rodada do campeonato.

Até que seja definido o novo comandante, o treinador campeão do sub-20, Wesley Carvalho, que faz parte da comissão técnica do time profissional, assume a equipe interinamente.

adblock ativo