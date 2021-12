Claudinei definirá mudanças só depois da partida desta terça

O técnico do Vitória, Claudinei Oliveira, planeja modificações no grupo de jogadores, mas apenas depois do jogo contra a Anapolina, nesta terça-feira, 14, no Barradão, em Salvador, pela jogo de volta da Copa do Brasil.

"Vamos sentar e avaliar o elenco como um todo, com calma, sem caça às bruxas, sem expor ninguém. O jogador que está aqui entra em campo e se dedica ao máximo. Com esse tempo (sem compromissos oficiais), espero fazer um planejamento melhor para entrar na Série B em maio com um ganho, fazer esse tempo valer a pena na nossa arrancada de volta para a Série A", disse Claudinei.

Como venceu por 2 a 1 em Goiás, o Leão pode até perder o duelo de volta por 1 a 0. Ele terá o retorno de duas peças que não atuaram contra o Ceará. Suspensos na eliminação na Copa do Nordeste, diante do Ceará, no sábado, 11, o lateral esquerdo Mansur e o atacante Rhayner estarão disponíveis nesta terça.

Reforços

Um dos jogadores que tiveram um momento distinto do clube, o goleiro Fernando Miguel tem se destacado. Na sua opinião, após queda no Estadual e no Nordestão, é necessária outra postura na Série B do Campeoanto Brasileiro.

"Ficamos tristes pelo que aconteceu nas duas competições, em que não tivemos o sucesso esperado. Não sei explicar o que acontece nesses momentos com a gente. A tristeza é profunda. O perfil do grupo é bom, mas temos que mostrar isso nos jogos decisivos também. O Brasileiro está chegando e precisamos agregar reforços no elenco", opinou o camisa 1.

