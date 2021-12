Classificado, Vitória fará testes contra o América-RN

O bom desempenho nas cinco primeiras rodadas da Copa do Nordeste levou o Vitória a se garantir antecipadamente - e como líder - nas quartas de final do torneio regional. Com 12 pontos ganhos, o time baiano já não pode ser mais alcançado pelos adversários da chave, todos com seis pontos.

Por isso, contra o América-RN, na noite desta quarta-feira, 6, pela última rodada da fase de classificação, o técnico Caio Júnior se dará ao luxo de poupar três jogadores que têm atuado como titulares e promover alguns testes na equipe.

O treinador decidiu por preservar os meio-campistas Michel, Rodrigo Mancha e Renato Cajá. Mas também terá dois desfalques: o goleiro Deola e o volante Neto Coruja, ambos com lesões musculares, foram vetados e não participarão do confronto.

Sendo assim, a equipe rubro-negra terá novidades na escalação: no gol, Douglas fica com a vaga; na lateral direita, Marcos será testado em lugar de Nino Paraíba; no meio campo entram Luís Alberto e Mineiro; e Alan Pinheiro será testado no ataque, enquanto Marquinhos fará as vezes de meia ofensivo.

Para completar a bateria de testes, o treinador também deverá levar para o banco de reservas o jovem lateral-esquerdo Euller, jogador de apenas 17 anos de idade. Quem também poderá pintar no time é o recém-contratado meia Vander, que também deverá iniciar o jogo como opção no banco.

América-RN - O técnico Roberto Fernandes terá dois desfalques para a partida a ser disputada no Barradão: o zagueiro Índio, que cumpre suspensão, e o volante Márcio Passos, que está lesionado.

Sendo assim, o treinador deverá promover a estreia do zagueiro Alysson, ex-Bahia, que deverá atuar ao lado de Edson Rocha no setor defensivo.

Para se classificar, o América-RN, segundo colocado do Grupo C, precisa vencer o Vitória e torcer por um tropeço do Asa diante do Salgueiro. América e Asa têm zero de saldo de gols, enquanto o Salgueiro tem menos cinco. O América marcou cinco gols; o Asa marcou quatro.

A quarta-feira que fecha a primeira fase do Nordestão terá ainda os duelos ABC x Ceará e Itabaiana x Bahia, pelo Grupo A; Sport x Sousa e Fortaleza x Confiança, pelo Grupo B; e CRB x Santa Cruz e Campinense x Feirense, pelo Grupo D.

