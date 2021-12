Classificado no Nordestão, Vitória acumula R$ 2,5 milhões em premiação

A classificação do Vitória para as quartas de final da Copa do Nordeste, no sábado, 30, conseguiu dar um pequeno alívio aos cofres do clube.

Além dos R$ 2,2 milhões recebidos para participar da primeira etapa da competição, o Rubro-Negro embolsará mais R$ 300 mil pela conquista da vaga na fase seguinte. Caso avance à semifinal, o Leão leva mais R$ 375 mil, contabilizando um total de aproximadamente R$ 2,9 milhões.

Nas quartas de final, a equipe comandada por Cláudio Tencati enfrentará o Fortaleza, time comandado por Rogério Ceni é dono da melhor campanha do Grupo A, com 13 pontos. O jogo será disputado na segunda-feira, 8, às 21h30, na Arena Castelão.

