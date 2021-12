Chuva atrapalha treino do Vitória na Toca do Leão

A comissão técnica do Vitória também foi obrigada a mudar os planos nesta quinta-feira, 28. Por conta das fortes chuvas que atingem Salvador, os campos do CT da Toca do Leão acabaram não reunindo condições de receber as atividades previstas, e a programação do rubro-negro, que se prepara para enfrentar o Flamengo, domingo, 1º, às 16h (horário em Salvador), no Barradão, foi alterada.

Com o gramado muito encharcado, o elenco realizou as atividades no vestiário e na academia. Kadu, Victor Ramos, Ayrton e Marcelo, que fizeram atividades à parte na quarta, 27, participaram normalmente do treinamento e, nesta sexta, 29, estarão à disposição do técnico Ney Franco para o coletivo apronto.

Restando apenas duas vagas para a Copa Libertadores da América, após o Flamengo conquistar a Copa do Brasil, um triunfo do Leão neste domingo será decisivo para as suas pretensões na competição Sul-Americana. Atlético-PR, Grêmio, Goiás e Botafogo também estão no páreo.

adblock ativo