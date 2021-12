Chiquinho é regularizado e deve reforçar Vitória contra o Cuiabá

O Vitória já pode com um dos reforços para a retomada da Série B. O meia Chiquinho, de 29 anos, teve seu nome publicado na tarde desta sexta-feira, 5, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Já o goleiro Martin Rodriguez e o volante Baraka ainda aguardam regularização.

O meia, que também pode atuar como lateral-esquerdo, já foi integrado ao elenco e treina na Toca do Leão. Chiquinho estava no futebol chinês e atuava pelo Meizhou Hakka. Na temporada passada, ele defendeu as cores do Coritiba. Revelado pelo Atlético Mineiro, o atleta acumula passagens por Corinthians, Fluminense, Santos, Flamengo, entre outros.

O próximo confronto do Leão será na próxima terça, 9, às 19h15, diante do Cuiabá, no estádio Barradão, em Salvador.

